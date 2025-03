OTS: GLS Bank / Bilanzzahlen / GLS Bank: Wie es mit dem Klimaschutz in der ...

Bilanzzahlen / GLS Bank: Wie es mit dem Klimaschutz in der Wirtschaft weitergeht Bochum (ots) - Stabile Bilanz, starke Haltung, messbare Wirkung des Bankgeschäfts: Deutschlands älteste sozial-ökologische Bank präsentiert diesen Donnerstag ihren Plan für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Komm nach Bochum und triff den Vorstand! GLS Bank Vorstandssprecherin Aysel Osmanoglu und Vorstand Dirk Kannacher erläutern die Bilanz 2024. Zwei Zukunftsbranchen ragen besonders heraus. Donnerstag, 13. März 2025 11 Uhr GLS Bank, Hauptstandort Bochum oder online Beim persönlichen Treffen kannst Du alle Fragen stellen und erfahren, welche Antworten die GLS Banker*innen auf die Zeitenwende haben. Mit der Expertise aus 50 Jahren sozial-ökologischem Bankgeschäft haben sie eine klare Vision von einer Wirtschaft in Verbundenheit. Sie ist das Gegenmodell zur egozentrischen Gewinnmaximierung, die uns die Welt kostet. Interesse? Dann melde Dich an! Bitte mit Namen und Medium unter: mailto:presse@gls.de Pressekontakt: Silke Bender Lukas Feldmann Angelika Ivanov Nora Schareika M: mailto:presse@gls.de T: +49 (0) 234 5797 5340 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/64894/5987929 OTS: GLS Bank