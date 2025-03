Pressestimme: 'Die Glocke' zu Grünen/Finanzpaket

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Grünen/Finanzpaket:

"Dass die Grünen erst einmal ihre Zustimmung zum Verteidigungs- und Infrastrukturpaket von Union und SPD verweigern wollen, überrascht nicht. Grund dafür ist nicht allein die Ausgestaltung der Finanzpläne, sondern auch der rüde Umgang von Unionsvertretern mit der Partei. Was mussten sich die Grünen nicht alles an Kritik, Spott und Herabwürdigungen in den vergangenen Monaten anhören. Noch am Aschermittwoch teilte CSU-Chef Markus Söder kräftig gegen sie aus. Die Union kann deshalb nicht erwarten, dass die Grünen nun auf Zuruf parat stehen, um die geplanten Grundgesetzänderungen zu verabschieden. CDU-Chef Friedrich Merz wird jetzt auf sie zugehen und ihren Forderungen wie etwa der Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen aus dem Infrastruktur-Sondervermögen nachkommen müssen, wenn er sie umstimmen will."/yyzz/DP/ngu