ROUNDUP: Verhandlungen zwischen USA und Ukraine gestartet

DSCHIDDA (dpa-AFX) - In der saudi-arabischen Küstenstadt Dschidda haben Gespräche zwischen den USA und der Ukraine über ein Ende des russischen Angriffskrieges begonnen. Das Außenministerium in Kiew veröffentlichte ein Video auf Telegram, das die ukrainische Delegation angeführt vom Chef des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, auf dem Weg in die Verhandlungsräume zeigt. Auf einem weiteren Video sind auf ukrainischer Seite neben Jermak noch Außenminister Andrij Sybiha sowie Verteidigungsminister Rustem Umjerow dann am Verhandlungstisch zu sehen.

Ihnen gegenüber saßen auf US-Seite der amerikanische Außenminister Marco Rubio und der nationale Sicherheitsberater, Michael Waltz.

Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Hilfe seit über drei Jahren gegen eine russische Invasion. Washington will Kiew zu schnellen Friedensverhandlungen mit Russland und großen Zugeständnissen gegenüber dem Kriegsgegner bringen und hat daher zuletzt die Militärhilfe für die Ukraine ausgesetzt.

Saudi-Arabien hofft auf "gerechten Frieden"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Montag den saudischen Kronprinzen Mohammad bin Salman in Dschidda getroffen. In einer gemeinsamen Mitteilung von Kiew und Riad am Dienstag hieß es laut saudischer Staatsagentur SPA, die saudische Seite habe bei dem Treffen die Hoffnung auf einen "anhaltenden, gerechten und umfassenden" Frieden in der Ukraine ausgedrückt. Riad hoffe zudem, dass die "Krise im Einklang mit internationalem Recht und der Charta der Vereinten Nationen" gelöst werde.