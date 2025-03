Volkskongress bestätigt Pekings Strategie für 2025

PEKING (dpa-AFX) - Mit überragenden Mehrheiten hat der Volkskongress grünes Licht für die Pläne der chinesischen Regierung gegeben. Fast einstimmig bestätigten die rund 2.900 Delegierten des nicht frei gewählten Parlaments in der Großen Halle des Volkes in Peking die Arbeitsberichte und Budgetpläne der regierenden Kommunistischen Partei.

Erstmals seit Jahrzehnten wird China damit in einem vom Handelsstreit mit den USA geprägten Jahr sein Haushaltsdefizit auf vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöhen. Peking will Geld in die Hand nehmen, um den angeschlagenen Immobiliensektor zu stützen, Banken mit Kapital auszustatten und die Menschen zu mehr Konsum zu bewegen. Das soll dazu beitragen, das selbst gesetzte Wirtschaftswachstumsziel von "rund fünf Prozent" zu erreichen.

Außerdem steigen die Verteidigungsausgaben deutlich um 7,2 Prozent auf rund 1,78 Billionen Yuan (derzeit mehr als 225 Milliarden Euro). Mit Geld will die Regierung zudem den Bereich Künstliche Intelligenz stärken und mehr Bildungs-, Betreuungs- und Pflegeangebote sowie Arbeitsplätze schaffen./jon/DP/mis