Bluepath Robotics setzt mit neuesten Roboter-Innovationen auf Europa

Ismail Hakkı Savcı, CEO von Bluepath Robotics

Bluepath Robotics konzentriert sich auf die FTS- und AMR-Märkte und beschleunigt seine europäische Expansion durch die Vorstellung seiner neuesten Automatisierungslösungen auf der LogiMAT. Im Rahmen seiner globalen Wachstumsstrategie ist Bluepath Robotics bereits auf dem US-amerikanischen Markt aktiv, während das Unternehmen seine Präsenz in Europa weiter ausbaut. Stuttgart, Deutschland — Bluepath Robotics, dessen Hauptaugenmerk auf den Märkten für fahrerlose Transportfahrzeuge (AGV) und autonome mobile Roboter (AMR) liegt, hat mit der Vorstellung seiner neuesten Automatisierungslösungen auf der LogiMAT, die vom 11. bis 13. März in Stuttgart stattfindet, den nächsten Schritt in seiner globalen Expansionsstrategie getan. Mit der Vorstellung des neu entwickelten Stacker AMR und der Bluepath Robotics Central Software, die die Effizienz in der Logistik und der Industrieautomation verbessern sollen, hat Bluepath Robotics seine Pläne zur Stärkung seiner Präsenz in Europa erläutert

„Die LogiMAT ist die ideale Plattform, um mit weltweit führenden Unternehmen der Branche in Kontakt zu treten und die Vorteile unserer neuesten Robotik-Lösungen zu präsentieren. Wir sind sehr erfreut über das große Interesse, das wir am ersten Messetag erfahren haben“, so Ismail Hakkı Savcı, CEO von Bluepath Robotics. „Wir konzentrieren uns auf die europäische Expansion. Außerdem wollen wir auf dem anspruchsvollen US-Markt weiter wachsen und sicherstellen, dass unsere Technologie den Anforderungen der Logistik von morgen gerecht wird.“

Effizienter Einsatz der Humanressourcen muss gewährleistet sein

Auf der LogiMAT stellte Bluepath Robotics seinen Stacker AMR vor, ein fortschrittliches autonomes System, das für die präzise und anpassungsfähige Bewältigung großvolumiger Lager Operationen konzipiert ist. Parallel dazu präsentierte das Unternehmen die Bluepath Robotics Central Software, eine integrierte Plattform, die das Flottenmanagement optimiert und eine nahtlose Koordination zwischen mehreren Robotern Einheiten in komplexen industriellen Umgebungen ermöglicht.

„Die Automatisierung muss eine effiziente Nutzung der menschlichen Ressourcen in den Unternehmen gewährleisten. Mit unseren neuen Produkten bieten wir Lösungen an, die sich leicht an unterschiedliche Umgebungen und betriebliche Anforderungen anpassen lassen, was unser Engagement für kontinuierliche Innovation unterstreicht“, so Savcı weiter.

Europa ist sowohl ein strategischer als auch ein Schlüsselmarkt für Logistikanbieter

Die Teilnahme von Bluepath Robotics an der LogiMAT ist ein wichtiger Meilenstein in der europäischen Wachstumsstrategie. Das Unternehmen arbeitet aktiv mit Partnern und Kunden in der Region zusammen, um seine Lösungen an die lokalen Marktanforderungen anzupassen. Während sich das Unternehmen auf Europa konzentriert, bereitet es sich auch auf seine Expansion in die USA vor, wo es seine hochmodernen Automatisierungstechnologien einem breiteren Publikum vorstellen möchte.

Bluepath Robotics wurde 2018 auf Initiative von Ford Otosan, einem der drei größten Exportunternehmen der Türkiye, gegründet und hat sich schnell zu einem wichtigen Akteur in der industriellen Automatisierung entwickelt. Seine Lösungen können für den Einsatz in verschiedenen Branchen angepasst werden, um Abläufe zu rationalisieren und die Effizienz in Logistik, Fertigung und Lagerhaltung zu steigern.

Mit seinen jüngsten Entwicklungen baut Bluepath Robotics seine Präsenz auf dem europäischen Markt für Industrieautomation aus und zielt dabei auf die schnell wachsenden Sektoren Logistik und Fertigung. Da für die Lagerautomatisierung in Europa von 2025 bis 2030 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von ca. 14,4 % prognostiziert wird, was einem geschätzten Wert von 9,59 Milliarden Dollar entspricht, positioniert sich das Unternehmen als Hauptakteur bei der Deckung der steigenden Nachfrage nach skalierbaren und autonomen Roboterlösungen.

Über Bluepath Robotics

Bluepath Robotics entwickelt fortschrittliche autonome mobile Roboter und Softwarelösungen für Logistik, Fertigung und industrielle Automatisierung. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung innovativer, anpassungsfähiger und effizienter Systeme verschrieben, die Unternehmen bei der Optimierung von Materialtransport- und Betriebsprozessen unterstützen.

