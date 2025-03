dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax mit Kursgewinnen erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Nach drei schwachen Tagen startet der Dax am Mittwoch einen Stabilisierungsversuch. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund ein Prozent höher auf 22.552 Punkte. Von seinem Rekord bei 23.475 Punkten war er zuletzt um fast 5 Prozent zurückgefallen. Auf Unterstützung der US-Indizes kann der Dax weiterhin nicht zählen. Denn Dow und die Nasdaq-Indizes rutschen auf dem tiefsten Niveau seit September 2024 von Tief zu Tief. Der "Zuckerschock" an den Börsen nach den US-Wahlen im November "hat sich in einen unangenehmen Kater verwandelt, da die politischen Realitäten von Trump 2.0 allmählich deutlich werden", kommentierte Marktbeobachter Benny Adler von Goldman Sachs.

USA: - VERLUSTE - Der Dow Jones Industrial hat seine zu Wochenbeginn erlittenen Verluste ausgeweitet. Das Börsenumfeld ist weiter von Konjunktursorgen geprägt. Am Dienstag nun legte Donald Trump nach. Der US-Präsident erklärte, dass er die Zölle auf alle Stahl- und Aluminiumimporte aus Kanada auf 50 Prozent erhöhen werde. Die Bereitschaft der Ukraine zu einer Waffenruhe im Krieg mit Russland konnte die Kurse nur kurz stützen. Der Dow fiel um 1,14 Prozent auf 41.433,48 Punkte. Das Börsenbarometer bewegt sich damit auf dem Niveau von Mitte September.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die von der US-Zollpolitik ausgelöste Unsicherheit belastet die Märkte weiterhin. In den USA wächst die Sorge vor einer möglichen Rezession. In Japan legte der Leitindex Nikkei-225 nach den jüngsten Verlusten kurz vor dem Handelsende um 0,3 Prozent zu. Der Hang Seng in Hongkong fiel hingegen um rund 0,3 Prozent und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien trat auf der Stelle.

DAX 22.328,77 -1,29% XDAX 22.417,37 -0,80% EuroSTOXX 50 5.309,90 -1,43% Stoxx50 4.542,76 -1,96% DJIA 41.433,48 -1,14% S&P 500 5.572,07 -0,76% NASDAQ 100 19.376,96 -0,28%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 126,86 0,14%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0904 -0,14% USD/Yen 148,03 0,16% Euro/Yen 161,41 0,03%

BITCOIN:

Bitcoin 81.755 -1,34% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 69,92 0,36 USD WTI 66,62 0,37 USD

/jha/