Ein großer Schritt von VitrA Fliesen für eine nachhaltige Zukunft

VitrA Tiles hat offiziell sein Solarenergie-Kraftwerk in Aksaray eröffnet, das nun voll funktionsfähig ist.

İstanbul -VitrA Fliesen, ein Unternehmen der Eczacıbaşı-Gruppe, hat im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsziele einen weiteren bedeutenswerten Schritt unternommen. Die in Aksaray fertiggestellte Solaranlage (GES/Photovoltaikanlage) ist als eine Investition ein Symbol für das Engagement des Unternehmens zur umweltfreundlichen Energieproduktion u. wurde in Betrieb genommen. Nach der im Jahr 2023 in Bozüyük in Betrieb genommenen 3,5 MW dachmontierten Solaranlage ist die nun in Aksaray fertiggestellte Anlage mit einer Kapazität von 30 MWe/36 MWp der zweiter großer Schritt des Unternehmens in Bezug auf grüner Energie. Mit dieser neuen Investition wird in diesem Jahr mehr als die Hälfte des in den türkischen Betrieben genutzten Stroms aus erneuerbaren Energiequellen zur Verfügung gestellt sein.

Eine stärkere Zukunft dank grüner Energie

Die Solaranlage, die einen großen Teil des Strombedarfs von VitrA Fliesen aus erneuerbaren Quellen decken soll, wird mit 65.520 PV-Modulen mit einer Leistung von 550 Wp, ungefähr so viel Strom erzeugen, wie 19.700 Haushalte in einem Jahr für ihren Bedarf verbrauchen. Zudem wird eine Reduktion der Kohlendioxid-Emissionen um 37.190 Tonnen pro Jahr erwartet.

Mert Karasu, CEO von VitrA Fliesen, erklärte, dass das Unternehmen im Jahr 2025 die Hälfte seines Stromverbrauchs durch eigene Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien erzeugen und im Jahr 2030 der gesamte Stromverbrauch bereits vollständig durch eigene Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien erzeugen wird und betonte: „Mit dieser Investition haben wir unseren CO₂-Fußabdruck weiter reduziert und sind unseren globalen Zielen schon einen Schritt nähergekommen. Wir bleiben unserem Ziel treu, in Zukunft unseren gesamten Strombedarf aus erneuerbaren Energiequellen zu decken.“

Der im April 2024 begonnene Aufbau des Aksaray-Solarprojekts/GES wurde nach der Fertigstellung der Geländevorbereitungen, der Montage der PV-Module sowie der Installation von Kabeln, Wechselrichtern, Transformatoren und der Energieübertragungsleitung im Februar 2025 mit der Stromerzeugung begonnen. Mit seiner jährlichen Energieerzeugungskapazität bietet dieses Projekt sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile und setzt mit seinem innovativen Ansatz Maßstäbe für den Wandel der Branche.

