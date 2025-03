EQS-News: Dancenter startet Audit von Ferienhäusern, um das Erlebnis für deutsche Gäste zu verbessern

EQS-News: DanCenter / Schlagwort(e): Sonstiges

Hamburg (Deutschland) – Dancenter, einer der führenden Anbieter von Ferienhäusern in Europa, hat ein umfassendes Programm zur Überprüfung der Ferienhäuser gestartet, um das Gästeerlebnis und den Instandhaltungszustand der Ferienobjekte zu verbessern, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Verbesserung des Aufenthalts für deutsche Urlauber liegt, die einen beträchtlichen Anteil der Gäste von Dancenter ausmachen. Diese Initiative zielt darauf ab, ein durchgehend hochwertiges Ferienerlebnis für Urlaubsgäste zu gewährleisten.

Das Programm reagiert auf jüngste Gästerückmeldungen, die Bedenken hinsichtlich des Objektzustands, einschließlich Reparaturen, Gerätefunktionalität und Außenbereichspflege, äußerten. Der Fokus liegt auf strategisch wichtigen Ferienunterkünften mit niedrigen Bewertungen, um mithilfe der Breezeway-App eine detaillierte Dokumentation und umfassende Zustandsberichte zu erstellen. Durch gezielte Empfehlungen an die Hauseigentümer will Dancenter potenzielle Instandhaltungsprobleme frühzeitig erkennen und die Gesamtqualität der Ferienobjekte verbessern.

Ein speziell zusammengestelltes Team aus Vollzeit-Servicetechnikern, Büroangestellten und externen Partnern wird die Audits durchführen. Der Abschluss der Aktivitäten ist vor der diesjährigen Hauptsaison geplant, um den Hauseigentümern ausreichend Zeit zu geben, eventuell erforderliche Instandsetzungsarbeiten durchzuführen.

"Unsere deutschen Gäste spielen eine sehr wichtige Rolle in unserem Geschäft. Ihre Zufriedenheit hat für uns oberste Priorität. Die anfänglichen Aktivitäten werden sich auf Objekte mit den größten Herausforderungen konzentrieren, einschließlich derjenigen mit umfangreichen Rückmeldungen der Gäste, den niedrigsten Bewertungen hinsichtlich Sauberkeit und wiederholt auftretenden Wartungsproblemen. Letztendlich wird die Überprüfung unser gesamtes Portfolio abdecken, um einen durchgehend hohen Standard bei den Ferienhäusern zu gewährleisten. Die Hauseigentümer sind wichtige Partner bei diesen Bemühungen. Unsere Zusammenarbeit mit ihnen wird dazu beitragen, das Gästeerlebnis weiter zu verbessern,” erklärte Rachit Srivastava, der COO von OYO Vacation Homes (der Muttergesellschaft von Dancenter).

Diese Initiative steht im Einklang mit der allgemeinen Verpflichtung von Dancenter, hochwertige Ferienhäuser anzubieten und die Erwartungen seiner deutschen Gäste zu erfüllen, die seit langem zu den treuesten Kunden der Ferienhäuser in Dänemark und in anderen Regionen gehören.

Das Unternehmen hat kürzlich über 13 Millionen dänische Kronen (1.8 Millionen €) in ein Marketingprogramm investiert, um den Tourismus in Dänemark zu stärken und dänische Ferienhäuser für internationale Gäste, insbesondere aus Deutschland, attraktiver und zugänglicher zu machen. Diese Initiative unterstützt die fortlaufenden Bemühungen, den Tourismussektor anzukurbeln und ein erstklassiges Reiseerlebnis zu bieten. Die Kampagne fokussiert sich auf Urlaube in der Haupt- und Nebensaison, sodass deutsche Gäste das ganze Jahr über in den Genuss gut gepflegter und einladender Ferienunterkünfte kommen.

Über DanCenter zählt zu den führenden Anbietern von Ferienhausvermietungen in Nordeuropa und verbindet seit 65 Jahren Hauseigentümer mit Urlaubsgästen. Mit einem Portfolio von über 12.000 Ferienhäusern in Dänemark, Norwegen, Schweden und Deutschland bietet das Unternehmen umfassende Dienstleistungen für Eigentümer, darunter professionelle Vermarktung und eine zuverlässige Mietabwicklung. DanCenter ist Teil von OYO Vacation Homes, einer der größten europäischen Agenturen für Ferienunterkünfte. Weitere Informationen finden Sie unter www.DanCenter.dk

