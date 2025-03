GNW-News: Alles ist bereit für die Coppa delle Alpi 2025

^BRESCIA, Italien, March 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die fünfte Ausgabe der

Coppa delle Alpi by 1000 Miglia kehrt zu ihren Ursprüngen zurück: Nachdem die Veranstaltung 2024 in das Projekt Grand Alpine Journey aufgenommen wurde, um die Gemeinden der Alpenmakroregion zu unterstützen, kehrt das Rennen in diesem Jahr an seinen klassischen Winterstandort zurück und eröffnet damit die Italienische Meisterschaft für Großveranstaltungen von Aci Sport. 42 Teams (aus 10 Ländern) werden am Donnerstag, den 13. März, um 9:00 Uhr vom Corso Zanardelli in Brescia in Richtung Alpen aufbrechen. Es erwartet Sie eine Strecke von fast 900 Kilometern , aufgeteilt in 3 Etappen mit 82 Einzelzeitfahren und 6 Durchschnittsprüfungen, von denen einige durch die Steigungen und Haarnadelkurven der Alpenpässe besonders anspruchsvoll sind. Schließlich erinnert die Coppa delle Alpi an das Geschwindigkeitsrennen von 1921, bei dem eine Gruppe wagemutiger Fahrer erstmals ?2300 sehr harte Kilometer" zurücklegte, wie es auf einem Plakat aus dieser Zeit hieß, und die den kühnen, freien und mutigen Geist verkörperten, der typisch für die authentische Seele des Red Arrow war. Im Parterre der Wagen, die am Rennen teilnehmen, verdient ein Juwel aus dem Jahr 1927 besondere Erwähnung: der Bugatti T 37 A von Matteo Belotti und Ingrid Plebani, den Gewinnern der Ausgabe 2023. Insgesamt konkurrieren vier Vorkriegsmodelle auf Hundertstelsekunden genau mit Modellen aus den 50er-, 60er- und 70er-Jahren, die Motorsportgeschichte geschrieben haben. Morgen Nachmittag findet in Brescia ein Prolog der Veranstaltung statt. Hierbei geht es um den KO-Wettbewerb 1-gegen-1 im Kampf um die Città di Brescia Trophy auf der Piazza Vittoria, einem symbolträchtigen Ort in der Geschichte des schönsten Rennens der Welt. Bei der ersten Etappe am Donnerstag durchqueren die Mannschaften Valcamonica und Valtellina und essen in Tirano zu Mittag. Nach einem kurzen Stopp in Livigno am Nachmittag erreicht der Konvoi das Tagesziel in St. Moritz. Am Freitag geht es ins Münstertal, zum Reschensee und an die österreichische Grenze. Das Mittagessen während des Rennens findet in Stams statt. Anschließend geht es vom Brennerpass zurück nach Italien zur Zeitkontrolle am Etappenende in Brixen. Die dritte und letzte Etappe führt die Mannschaften zur Ziellinie am Tonalepass. Vor der Siegerehrung findet auf der Pista Ghiaccio Val di Sole ein Zeitfahren im Schnee statt, das für die Ponte di Legno Trophy gültig ist. Pressestelle +39 3316133162 Ein Foto finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/07c744cc-bb84- 4eb3-863b-959827d2c9b3 °