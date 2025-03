GNW-News: NEQSOL Holding unter den größten Steuerzahlern Aserbaidschans

^AMSTERDAM, March 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vier Unternehmen aus dem Portfolio

der NEQSOL Holding (https://www.neqsolholding.com/about-holding/corporate- governance/), einer internationalen Unternehmensgruppe mit mehr als 25 Millionen Kundinnen und Kunden in 11 Ländern und 12.000 Mitarbeitenden, wurden in die Liste der 100 größten Steuerzahler Aserbaidschans für das Jahr 2024 aufgenommen, die von der staatlichen Steuerbehörde der Republik Aserbaidschan veröffentlicht wurde. Im Jahr 2024 trugen die Unternehmen der NEQSOL Holding insgesamt 171,1 Millionen AZN (ca. 60 Millionen USD) an Steuerzahlungen zum aserbaidschanischen Staatshaushalt bei und festigten damit die Position der Holding als einer der größten Steuerzahler des Landes. ?Neben den beträchtlichen Steuerzahlungen unterstützt die NEQSOL Holding aktiv die wirtschaftliche Entwicklung Aserbaidschans durch nachhaltige Business- Strategien, langfristige Investitionen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und soziale Initiativen, die auf das Wohlergehen der Gemeinschaft abzielen. Diese Erfolge untermauern das Engagement der Holding für Transparenz, wirtschaftliches Wachstum und soziale Verantwortung von Unternehmen", so Yusif Jabbarov, CEO der NEQSOL Holding. Zu den größten Steuerzahlern im Portfolio der Holding gehören Norm, Bakcell, die Azerconnect Group, die Nobel Energy Group (einschließlich Global Energy Solutions) und weitere Unternehmen. Über NEQSOL Holding NEQSOL Holding ist eine internationale Unternehmensgruppe, die in 11 Ländern in den Bereichen Telekommunikation, Energie, Bauwesen und Hochtechnologie tätig ist. Die Holding legt großen Wert auf den Ausbau ihrer Präsenz in Aserbaidschan und möchte im Zuge ihres weiteren Wachstums auch zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Landes beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter: NEQSOL Holding (https://www.neqsolholding.com/) Medienkontakt: Neqsol@tiltonconsultancy.com (mailto:Neqsol@tiltonconsultancy.com) °