Musk: Tesla wird US-Fahrzeugausstoß in den kommenden zwei Jahren verdoppeln

Washington (Reuters) - Tesla wird nach den Angaben von Konzernchef Elon Musk in den kommenden zwei Jahren seine Fahrzeugproduktion in den USA verdoppeln.

Der US-Regierungsberater gab dies am Dienstag in Washington bei einem gemeinsamen Auftritt mit Präsident Donald Trump bekannt. Er wolle Chef des E-Auto-Pioniers bleiben, sagte Musk weiter. Trump kündigte seinerseits an, Angriffe auf Tesla-Händler als Fälle von Inlands-Terrorismus einzustufen.

Zudem kaufte Trump ein rotes Model S, das er nach eigenen Angaben dem Stab des Weißen Hauses zur Verfügung stellen wolle. Er werde mit einem Scheck bezahlen und wolle keinen Preisnachlass, sagte Trump. Der Preis für ein Model S liegt bei etwa 80.000 Dollar.

Die Tesla-Aktie legte nach dem Treffen um bis zu fünf Prozent zu, um schließlich mit einem Anstieg von 3,8 Prozent aus dem Handel zu gehen. Das Papier hat an der Börse in den vergangenen Wochen deutlich verloren. Experten sehen als Gründe dafür einen Rückgang der Absätze - unter anderem in Deutschland - und des Gewinns, Kritik an Musks Rolle als Berater für Regierungseffizienz und die Sorge, dass diese Tätigkeit ihn von seinen Pflichten als Konzernchef ablenken könnte.

