Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zum Bericht der Wehrbeauftragten

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zum Bericht der Wehrbeauftragten:

"Wenn man in den neuen Bericht der Wehrbeauftragten Eva Högl (SPD) schaut, ist die Bundeswehr trotz der gestiegenen Investitionen durch das Sondervermögen noch weit entfernt vom gewünschten kriegstüchtigen Zustand. Viel zu lange wurde der Rotstift angesetzt beim Personal, bei der Infrastruktur und bei der Ausrüstung mit modernen Waffensystemen. Der Bundeswehr mangelt es an allem außer Schutzwesten und Helmen. Es braucht jetzt eine rasche Einigung von Union und SPD mit den Grünen für deutlich mehr Investitionen in die Bundeswehr. Und wenn das Geld dann bewilligt wurde, muss es klug und effizient ausgegeben werden, um den Zielen zu dienen. Dabei sollte nicht die Goldkanten-Variante im Fokus stehen, sondern pragmatische Lösungen für den Bedarf im Verteidigungsbündnis Nato."/yyzz/DP/ngu