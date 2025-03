Pressestimme: 'Volksstimme' zum Personalmangel bei der Bundeswehr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Personalmangel bei der Bundeswehr:

"Um Deutschlands Wehrhaftigkeit ist es weiter mäßig bestellt. Da wird die Furcht vor einer russischen Invasion bei einem Abzug der USA geschürt, es fließen Milliarden Euro in neue Ausrüstung und Waffensysteme - doch die Personaldecke ist weiterhin viel zu dünn. Die Wehrbeauftragte weiß dagegen auch nichts Besseres zu tun, als die 18-Jährigen anzuschreiben, in der Hoffnung, dass sich ein paar Freiwillige finden. Für ein wirklich verteidigungsfähiges Deutschland wird das nicht reichen. Die Entwöhnung von einem Bedrohungsgefühl in den vergangenen Jahrzehnten war nachhaltig. Das lässt sich nicht rasch ändern.

Not macht erfinderisch: Wehrbeauftragte Eva Högl kann sich vorstellen, dass Wehrdienst an einen deutschen Pass gekoppelt wird. Das wäre ein Modell ähnlich dem der französischen Fremdenlegion: Deutschland ließe andere für sich kämpfen, denen im Überlebensfall die hiesige Staatsbürgerschaft winken würde. Fremde Söldner als Landesverteidiger - es wäre ein Fiasko."/yyzz/DP/ngu