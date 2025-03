Puma streicht in Sparprogramm nun doch 500 Stellen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Herzogenaurach (Reuters) - Beim Herzogenauracher Sportartikelkonzern Puma fallen im Zuge des angekündigten Sparprogramms nun doch rund 500 der 21.000 Arbeitsplätze weg.

Das kündigte Finanzvorstand Markus Neubrand am Mittwoch auf der Bilanzpressekonferenz an. Rund 150 davon würden in der Zentrale gestrichen, fügte Vorstandschef Arne Freundt hinzu. Noch im Januar hatte es bei Puma geheißen, die Personalkosten sollten "auf strategische Wachstumsbereiche ausgerichtet werden", die Zahl der Stellen solle aber stabil bleiben.

Puma lässt sich das Effizienzprogramm rund 75 Millionen Euro kosten. Teil davon sei auch die Schließung unprofitabler eigener Läden. Betroffen sei ein niedriger einstelliger Prozentsatz der Geschäfte, sagte Freundt.

