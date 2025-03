TAGESVORSCHAU: Termine am 12. März 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 12. März 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Tecan, Jahreszahlen 06:30 CHE: Ascom, Jahreszahlen 06:50 LUX: Grand City Properties, Jahreszahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen 07:00 DEU: Mercedes-Benz Group, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen (11.30 h Pk) 07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen (9.00 h Pk) 07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 07:30 ESP: Inditex, Jahreszahlen 08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 15.00 h Analystenkonferenz) 08:00 DEU: Porsche AG, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 h Bilanz-Pk) 08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Ferrexpo, Jahreszahlen 10:00 DEU: VCI legt Bericht zum vierten Quartal und Jahreszahlen 2024 vor, Berlin 10:30 DEU: Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Bilanz-Pk, Stuttgart 14:00 USA: Analog Devices, Hauptversammlung 18:00 USA: Starbucks, Hauptversammlung 21:05 USA: Adobe, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 00:50 JPN: Erzeugerpreise 2/25 08:00 TUR: Leistungsbilanz 1/25 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 1/25 12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 13:30 USA: Verbraucherpreise 2/25 13:30 USA: Realeinkommen 2/25 15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim und -exporte), Jahr 2024 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Tagessatz in der Krankentagegeldversicherung, Karlsruhe 09:30 DEU: Konferenz »The ECB and Its Watchers» mit einer Eröffnungsrede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde sowie weiteren EZB-Ratsmitgliedern, Frankfurt 10:00 DEU: Pk ZIV-Die Fahrradindustrie zu Marktdaten 2024 der Fahrradbranche in Deutschland, Berlin 18:00 DEU: Beginn Cyber Security Conference von Schwarz Digits - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (parteilos) Veranstalter ist die Neckarsulmer Handelsgruppe Schwarz. Mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und öffentlicher Hand. DEU: Circular Valley Convention 2025 - branchenübergreifende Veranstaltung und Marktplatz für Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, Düsseldorf GRL: Ergebnis von Parlamentswahl auf Grönland erwartet, Nuuk

