Ukraine stimmt 30-tägiger Feuerpause zu - Warten auf Russland

Dscheddah/Washington (Reuters) - Die Ukraine hat sich nach Gesprächen mit US-Vertretern in Saudi-Arabien zu einer sofortigen 30-tägigen Feuerpause im Krieg gegen Russland bereiterklärt.

Nach dem mehr als achtstündigen Treffen hieß es am Dienstagabend in einer gemeinsamen Ankündigung, die Waffenruhe könne im gegenseitigen Einvernehmen der Parteien verlängert werden. Dies setze voraus, dass Russland zustimme und sie umsetze. Zudem kündigten die USA an, die Ukraine ab sofort wieder mit Geheimdienstinformationen zu beliefern und sie mit Hilfen zu versorgen. Eine Stellungnahme der Regierung in Moskau lag zunächst nicht vor.

US-Außenminister Marco Rubio kündigte an, er werde das Angebot Russland unterbreiten. Nun sei die Regierung in Moskau am Zuge. Präsident Donald Trump habe gewollt, dass der Krieg schon gestern beendet worden wäre, sagte Rubio. Trump selbst sagte, er werde mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin vermutlich noch in dieser Woche sprechen. Er hoffe, dass Russland der Vereinbarung zustimme. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lobte den Vorschlag als positive Entwicklung. Die Vereinbarung würde für die Front gelten, nicht nur für Kämpfe in der Luft und auf See. Selenskyj hielt sich zwar in dem Königreich auf, nahm jedoch nicht persönlich an den Verhandlungen teil. Er werde am Samstag mit anderen Staats- und Regierungschefs beraten.

In ersten Reaktionen begrüßten EU-Ratspräsident Antonio Costa und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf dem Kurznachrichtendienst X die Ankündigung. "Dies ist eine positive Entwicklung, die ein Schritt in Richtung eines umfassenden, gerechten und dauerhaften Friedens für die Ukraine sein kann", schrieben sie und erklärten ebenfalls, nun sei Russland am Zug. Die EU sei bereit, ihren Beitrag zu den bevorstehenden Friedensverhandlungen zu leisten. Polens Ministerpräsident Donald Tusk sprach ebenfalls auf X von einem wichtigen Schritt in Richtung Frieden. Der britische Premierminister Keir Starmer sprach von einem "bemerkenswerten Durchbruch" und gratulierte Trump.

Dem Nationalen Sicherheitsberater der USA, Mike Waltz, zufolge legte die Ukraine während der Gespräche konkrete Vorschläge vor. Auch Sicherheitsgarantien für die Ukraine seien Thema gewesen. Rubio werde in den kommenden Tagen mit seinen Kollegen aus den G7-Staaten reden. Nach übereinstimmenden amerikanischen und ukrainischen Angaben soll zudem so schnell wie möglich ein umfassendes Abkommen zur Erschließung der kritischen Bodenschätze der Ukraine abgeschlossen werden. Eine entsprechende Vereinbarung war nach einem offen geführten Streit zwischen Trump und Selenskyj im Weißen Haus auf Eis gelegt worden. Trump sagte in Washington, er würde seinen ukrainischen Kollegen wieder einladen.

