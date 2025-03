Aktien Frankfurt Schluss: Dax beendet unruhigen Handel im Minus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag nach einigen Kursschwankungen letztlich Verluste erlitten. Mit einem Minus von 0,48 Prozent auf 22.567,14 Punkte knüpfte der deutsche Leitindex wieder an seinen vortags unterbrochenen Abwärtstrend an.

Vom noch jungen Rekordhoch bei 23.475 Punkten ist er angesichts der Unruhe an den Märkten wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump inzwischen um knapp vier Prozent zurückgefallen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verabschiedete sich am Donnerstag 0,75 Prozent tiefer mit 28.470,09 Punkten aus dem Handel.

Auch für die europäischen Börsen ging es bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss knapp 0,6 Prozent im Minus. In Zürich und London standen geringere Kursrückgänge zu Buche. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum europäischen Handelsende ein Prozent im Minus, während der von Tech-Titeln dominierte Nasdaq 100 noch etwas stärker nachgab.

"Der Wind am Aktienmarkt hat sich gedreht", kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. "Die Wall Street fällt bereits seit gut einem Monat, der Dax seit einer Woche." Die letzten US-Preisdaten zeigten zwar "den lang ersehnten Rutsch der Kerninflation, aber aus den falschen Gründen". Denn die Teuerung könnte zurückgehen, weil die Rezessionsgefahr zunehme - "dabei hatte die US-Notenbank genau das verhindern wollen", so der Experte weiter. Hochkonjunktur habe indes das als "sicherer Hafen" geltende Gold. Der Goldpreis erreichte am Donnerstag mit einem deutlichen Preissprung ein Rekordhoch./gl/ngu