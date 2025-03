Pressestimme: 'Die Glocke' zu der DAK-Medienkonsumstudie

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu der DAK-Medienkonsumstudie:

Um eines vorwegzunehmen: Viele Väter und Mütter sind schlechte Vorbilder, was den Konsum digitaler Medien betrifft. Auch sie schauen stundenlang am Tag auf Smartphone, Tablet und PC. Wie sollen Kinder da ein vernünftiges Nutzungsverhalten entwickeln? Zunächst müssen sich also die Eltern ihrer Vorbildfunktion bewusst werden. Außerdem ist es an ihnen, dem Nachwuchs Alternativen zur digitalen Welt aufzuzeigen. Das heißt, sich Zeit für ihre Kinder zu nehmen, mit ihnen zu reden, mit ihnen etwas zu unternehmen, sie für Hobbys zu begeistern./yyzz/DP/mis