ROUNDUP/Kreml: US-Unterhändler unterwegs nach Moskau

MOSKAU (dpa-AFX) - Nach dem Vorschlag einer 30-tägigen Waffenruhe in der Ukraine sind nach Kremlangaben US-Unterhändler auf dem Weg nach Moskau. Es sei aber verfrüht, die Verhandlungsposition Moskaus zur Ukraine öffentlich zu machen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Bisher hatte Russland stets eine vorübergehende Waffenruhe in der Ukraine abgelehnt und darauf gedrungen, den Konflikt ganzheitlich zu lösen.

Über die bei Gesprächen zwischen Ukrainern und US-Amerikanern in Saudi-Arabien am Dienstag gemachten Vorschläge werde nun in Moskau gesprochen, laut Außenministerium womöglich noch am Donnerstag. Russland erwarte jetzt im bilateralen Dialog die Informationen der US-Seite, werde dann darüber nachdenken und eine eigene Position formulieren, sagte Peskow.

Russland will Ende der Sanktionen erreichen

Dem Kremlsprecher zufolge geht es Russland auch um ein Ende der Sanktionen. "Wir halten diese Sanktionen für illegal und denken, dass sie beendet werden sollten", sagte Peskow. Die Aufhebung der westlichen Strafmaßnahmen könnte der Preis Moskaus sein für einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine.

Die Ukraine hatte angekündigt, einer 30-tägigen Waffenruhe zuzustimmen, wenn das auch Russland mache. Kiew betonte zuletzt immer wieder, den Krieg beenden zu wollen.

Laut Peskow sprachen am Vortag der außenpolitische Berater von Kremlchef Wladimir Putin, Juri Uschakow, und der nationale Sicherheitsberater der USA, Michael Waltz, über den Krieg in der Ukraine. Details nannte Peskow nicht. Er kündigte ein "internationales Telefonat" Putins an, ohne Einzelheiten preiszugeben. Erwartet wird ein weiteres Gespräch mit US-Präsident Donald Trump. Angekündigt ist zudem eine Pressekonferenz Putins noch für diesen Donnerstag - ohne Uhrzeit./mau/DP/nas