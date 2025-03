Russland zu Gesprächen mit USA noch am Donnerstag bereit

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Moskau (Reuters) - Russland ist nach Angaben des Außenministeriums in Moskau zu Gesprächen mit den USA über eine Friedensinitiative bereit. Solche Beratungen könnte es noch am Donnerstag geben, sagte Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa. Grundlage dafür wäre die Vereinbarung zwischen der Ukraine und den USA, wonach es eine 30-tägige Waffenruhe geben würde. "Wir sind bereit, die dort dargelegten Initiativen in künftigen Kontakten mit den Vereinigten Staaten zu erörtern", sagte Sacharowa.

Das russische Präsidialamt hatte zuvor mitgeteilt, US-Unterhändler würden nach Russland fliegen. Der außenpolitische Berater von Präsident Wladimir Putin, Juri Uschakow, und der Nationale Sicherheitsberater der USA, Mike Waltz, hätten am Mittwoch telefoniert. Die russische Nachrichtenagentur Tass meldete unter Berufung auf Flugdaten, dass der US-Sondergesandte Steve Witkoff in Moskau eingetroffen sei. Die Ukraine hatte einem US-Vorschlag für eine 30-tägige Waffenruhe bei Beratungen in Saudi-Arabien am Dienstag grundsätzlich zugestimmt. Russland hat darauf bislang zurückhaltend reagiert.

