GNW-News: Coppa delle Alpi 2025, Sieg für Aliverti und Polini

^TONALEPASS, Italien, March 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Es ist bereits im Voraus

klar gewesen, dass der Wettbewerbsaspekt wieder einmal das Herzstück dieser fünften Ausgabe der Coppa delle Alpi by Mille Miglia sein würde. Die Fahrer verdienen Anerkennung dafür, dass sie ein spannendes Rennen geboten haben, bei dem auf der heutigen Etappe Alberto Aliverti und Francesco Polini in ihrem 508 C von 1937 den ersten Platz in der Gesamtwertung belegten und damit ihre Rivalen Matteo Belotti und Ingrid Plebani verdrängten, die mit ihrem 1927er Bugatti T 37 A über die Ziellinie fuhren. Den dritten Platz belegten Francesco und Giuseppe Di Pietra, ebenfalls in einem Fiat 508 C, allerdings aus dem Jahr 1938. Der Schnee war ein sehr geschätzter Begleiter dieser Ausgabe des Coppa delle Alpi, was vielleicht dazu beitrug, die Nachstellung des Geschwindigkeitsrennens noch anspruchsvoller und authentischer zu machen. Im Jahr 1921 legte eine Gruppe wagemutiger Fahrer 2300 Kilometer durch die Gefahren des alpinen Geländes zurück und forderte die Fahrer auf, den kühnen Geist zu zeigen, der die wahre Essenz des Roten Pfeils darstellt. Heute Nachmittag, nach der Wiederaufnahme der Fahrt nach der Mittagspause in Baselga di Piné, regnete es weiterhin stark bis zur Ankunft am Tonalepass, wo es zu schneien begann. Schnee, der auch bei der Ankunft der ersten Etappe in St. Moritz und gestern Morgen auf dem Ofenpass stark fiel. Nach ungefähr 880 Kilometern, bei denen sie die Grenzen von Italien, der Schweiz und Österreich überquerten, überquerten die 40 Teams im Rennen schließlich um 17:30 Uhr heute Nachmittag die Ziellinie am Eingang zur Pista Ghiaccio Val di Sole, wo sie die dreizehnte und letzte Zeitkontrolle der Veranstaltung absolvierten. Die letzte sportliche Aktivität der Veranstaltung war das Rennen auf der Rennstrecke, bei dem die Autos in einer Reihe von drei Zeitfahren auf frischem Schnee um die Ponte di Legno Trophy kämpften, die Francesco und Giuseppe Di Pietra gewannen. Die andere besondere Trophäe, die Città di Brescia Trophy, ein 1-gegen-1-Direkt-KO-Turnier am Mittwochabend auf der Piazza Vittoria, wurde ebenfalls von Aliverti-Polini gewonnen. Pressebüro +39 3316133162 Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ae928776- 4c03-4f88-9f5f-3e3c938332df °