Fotodienstleister Cewe erhöht Dividende

OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe schüttet mehr Geld an seine Aktionäre aus. So soll für das Jahr 2024 eine Dividende von 2,85 Euro vorgeschlagen werden, teilte das Unternehmen am Montag in Oldenburg mit. Das ist etwas mehr als Analysten im Durchschnitt erwartet haben. Im vergangenen Jahr hatte es 2,60 Euro je Aktie gegeben. Cewe hatte Ende Februar bereits vorläufige Zahlen vorgelegt. Dank eines starken Weihnachtsgeschäfts stieg der Umsatz 2024 um 6,7 Prozent auf 832,8 Millionen Euro. Das Gruppenergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte von 83,9 Millionen auf 86,1 Millionen Euro zu. Den vollständigen Jahresabschluss will Cewe am 27. März vorlegen./nas/mis