GNW-News: ControlUp und Px³ schließen sich in Sachen nachhaltiger IT zusammen

^SAN FRANCISCO, March 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ControlUp, Vorreiter in Sachen

Digital Employee Experience (DEX) Management, und der auf Nachhaltigkeitsforschung und -Beratung im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) spezialisierte Anbieter Px³, kooperieren im Rahmen einer exklusiven Partnerschaft. Mit dem Einsatz ihrer kombinierten Lösung lässt sich der CO?-Fußabdruck, der von den am Arbeitsplatz genutzten Endgeräten verursacht wird, automatisch und in Echtzeit überwachen. Die so ermittelten Messungen ermöglichen es Unternehmen, die Auswirkungen auf die Umwelt präzise zu dokumentieren und Reduktionsmaßnahmen aktiv zu ergreifen. Dies stellt einen wichtigen Schritt in Richtung IT-Nachhaltigkeit dar. Automatisierte Datensammlung und Nachhaltigkeitsberichte Die von ControlUp und Px³ bereitgestellte gemeinsame Lösung automatisiert die Datensammlung und die Erstellung von Echtzeitberichten, die den CO?-Fußabdruck wichtiger IT-Geräte wie Desktop-PCs, Laptops und Monitore aufzeigen. Dies ermöglicht Unternehmen zudem über Scope 2- (Treibhausgasemissionen, die auf dem standortspezifischen Strom- und Energieverbrauch beruhen) als auch Scope 3- Emissionen (Emissionen, die aus den Daten der Produktlieferkette, einschließlich Informationen über Elektroschrott abgeleitet werden) Bericht zu erstatten. Die von der ControlUp ONE Platform gesammelten Geräteinformationen werden automatisch in die Px³-Plattform integriert, um die Erstellung von Berichten über den CO?-Fußabdruck zu automatisieren. Diese sind in Echtzeit als Teil der ControlUp ONE-Lizenz verfügbar. Regulatorische Anforderungen kurbeln die Nachfrage an Unternehmen stehen zunehmend in der Pflicht, globale regulatorische Vorgaben zu erfüllen. Ein Beispiel hierfür ist die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Lösungen, mit denen sich Berichte über die CO?-Bilanz automatisiert erstellen lassen, stehen daher hoch im Kurs. Laut dem 2024 vom amerikanischen Marktforschungs- und Beratungshaus Gartner veröffentlichten Report ?The Impact of CSRD on Enterprise Sustainability Strategies" ¹ (Der Einfluss der CSRD auf die Nachhaltigkeitsstrategien von Unternehmen) werden bis zum Jahr 2028 rund 50.000 Unternehmen in der EU dieser Berichtspflicht unterliegen, was deutlich mehr als die davon aktuell etwa 11.700 betroffenen Unternehmen ist. ControlUp's Plattformintegration mit Px³ deckt diesen Bedarf, indem Echtzeit-Endgerätedaten (Hersteller, Standort, Nutzung) der ControlUp ONE DEX Platform mit der Carbon Footprint Reporting Platform von Px³ verbunden werden. Dadurch können Unternehmen ihren CO?-Fußabdruck für ihre gesamten Endpunktgeräte automatisiert überwachen, ohne dass zusätzliche Lizenzkosten anfallen. Zitate ?Durch die Integration mit der Px³-Nachhaltigkeitsplattform unternimmt ControlUp einen wichtigen Schritt, um Organisationen bei der Senkung ihrer CO?-Emissionen und beim Aufbau einer nachhaltigen Zukunft zu unterstützen. Diese Partnerschaft fördert nicht nur globale Nachhaltigkeitsbemühungen, sondern gibt Unternehmen auch die Möglichkeit, ihre Umweltauswirkungen aktiv mithilfe datengestützter Erkenntnisse zu steuern." Dr. Justin Sutton-Parker, Gründer von Px³ und wissenschaftlicher Mitarbeiter der University of Warwick ?Px³ ist ein weltweit anerkannter Experte für die Modellierung nachhaltiger IKT- Strategien und die Emissionsbilanzierung und konnte Unternehmen bereits nachweislich helfen, ihren CO?-Ausstoß um über 30 Prozent zu verringern. Diese Partnerschaft ermöglicht ControlUp-Kunden, ihren CO?-Fußabdruck, ihren Elektronikschrott und Energieverbrauch automatisiert zu berechnen. Dies vereinfacht ihnen, ihre Nachhaltigkeitsziele schneller zu erreichen." Simon Townsend, Senior Vice President Marketing, ControlUp Weitere Informationen [Webseite] https://bit.ly/4kKKzcr [Kostenfreie Testversion] https://bit.ly/4i1hSqH Über Px³ Px³ ist weltweit führend bei Anwendungen, Forschung und Beratung zur Ermittlung des CO?-Fußabdrucks im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Ziel des 2013 von Dr. Justin Sutton-Parker gegründeten Unternehmen ist, die rund um den Globus durch IKT verursachten ____________________________________________________ ¹ Quelle: Gartner "The Impact of SCRD on Enterprise Sustainability Strategies Autoren: Shanna Garfield, Lillian Oyen-Ustad, Melanie O'Brien, Janel Everly Veröffentlichungsdatum: März 2024 GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Treibhausgasemissionen deutlich zu senken und damit einen messbaren und wirksamen Beitrag zum globalen Klimaschutz zu leisten. Weitere Informationen: https://px3.org.uk. Über ControlUp ControlUp beseitigt Reibungsverluste am digitalen Arbeitsplatz und schafft so für IT-Teams und Mitarbeiter ein produktives, leistungsstarkes Arbeitsumfeld. Durch die Verbesserung der digitalen Erfahrung in jeder Umgebung mithilfe umsetzbarer, KI-gestützter Erkenntnisse und proaktiver Maßnahmen reduziert die skalierbare Digital Employee Experience (DEX) Plattform von ControlUp die Kosten und Komplexität des Arbeitsplatzmanagements, steigert die Effizienz und liefert einen messbaren ROI im gesamten Unternehmen. Weltweit vertrauen fast 2.000 Kunden auf ControlUp, darunter mehr als ein Drittel der Fortune 100-Unternehmen. Weitere Informationen: https://www.controlup.com. Pressekontakt ControlUp PR media@controlup.com (mailto:media@controlup.com) Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/985692b8-34de-429c- bc18-3633ec46a603/de °