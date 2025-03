GNW-News: Vilnius erhält höchste Auszeichnung für seine Anlagestrategie

^VILNIUS, Litauen, March 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Go Vilnius gibt bekannt,

dass die Stadt Vilnius im Ranking ?Mittelgroße europäische Städte der Zukunft 2025" von fDi die Auszeichnung für die beste Strategie für ausländische Direktinvestitionen erhalten hat. Die Stadt erreichte außerdem den 4. Platz im Bereich Wirtschaftspotenzial, den 2. Platz im Bereich Humankapital und Lebensstil sowie den 4. Platz in der Kategorie Unternehmensfreundlichkeit. Insgesamt sicherte sie sich den dritten Platz in der Kategorie ?Mittelgroße europäische Städte der Zukunft" und festigte damit weiter ihre Stellung als attraktiver Standort für ausländische Investitionen. Diese Anerkennung basiert auf der Geschichte herausragender Leistungen der Stadt Vilnius in fDi-Rankings. Im Jahr 2019 führte die Stadt den Tech Start-up FDI Attraction Index an und belegte im Ranking der ?Mittelgroßen europäischen Städte der Zukunft 2022" insgesamt den zweiten Rang. Die Stadt hat bereits 2022 den ersten Platz für die FDI-Strategie gewonnen. Bürgermeister Valdas Benkunskas betont, dass das florierende Technologie- Ökosystem ein wesentlicher Faktor für den Erfolg sei. ?Innovation, strategische Zusammenarbeit und ein fortschrittliches Ökosystem sind die Schlüsselelemente, die in Vilnius zusammenwirken. Unsere Hauptstadt ist eines der wichtigsten Fintech-Zentren in Europa und genießt auch im Bereich Cybersicherheit Renommee. In diesem Bereich belegt sie den ersten Platz unter den EU-Städten. Darüber hinaus ist auch das Engagement der Stadt für Nachhaltigkeit bemerkenswert", fährt er fort. Um eine nachhaltige wirtschaftliche und ökologische Wirkung sicherzustellen, bewertet Vilnius jedes Investitionsprojekt anhand eines strukturierten Prozesses, bei dem die nachhaltige Entwicklung im Vordergrund steht. Dieser Fokus auf Nachhaltigkeit resultierte bereits in Cleantech-Investitionen, die 5,7-mal höher sind als auf Basis des BIP erwartet. Dovil? Aleksandravi?ien?, Leiterin der Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsagentur Go Vilnius (https://www.govilnius.lt/homepage) in Vilnius, betonte, dass diese Anerkennung die weltweite Attraktivität der Stadt stärke. ?Ein wirtschaftsfreundliches Umfeld, eine reibungslose Integration von Ausländern, das wirtschaftliche Potenzial der Stadt, der Talentpool und die institutionelle Unterstützung sind wesentliche Faktoren, um Vilnius für globale Unternehmen attraktiv zu machen", erklärt sie. Der Pool von hochqualifizierten Talenten bleibt eine der wichtigsten Stärken von Vilnius. Das Ökosystem der Stadt widmet sich der Förderung von Fachkräften in den Bereichen IKT, Ingenieurwesen und Biowissenschaften und verfolgt das Ziel, bis 2026 weitere 19.000 Fachkräfte auszubilden. Abschließend betonte Aleksandravi?ien? die wachsende internationale Sichtbarkeit der Stadt: ?Die internationale Anerkennung, die wir erhalten haben, zeigt, dass Vilnius seine Position auf den europäischen und globalen Märkten stärkt. Die Stadt entwickelt sich zu einem wichtigen Finanzzentrum und fördert aktiv Geschäftsbeziehungen und Partnerschaften in verschiedenen Branchen. Dies trägt zur Entwicklung des lokalen Ökosystems und zur Gründung neuer Milliarden-Dollar- Startups bei." Kontakt: Aukse Meskinyte aukse.meskinyte@govilnius.lt °