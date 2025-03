Kanadischer Finanzminister kündigt virtuelles G7-Finanzministertreffen am Montag an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Die Finanzministerinnen und Finanzminister der sieben führenden westlichen Demokratien (G7) werden sich am Montag virtuell treffen.

Dies teilte Kanadas neuer Finanzminister Francois-Philippe Champagne am Sonntag auf X mit. "Wir verschwenden keine Zeit! Ich mache mich sofort an die Arbeit mit einem virtuellen Treffen der G7-Finanzminister um 7.00 Uhr morgen früh. Es wird gut sein, sich mit meinen Amtskollegen zu treffen, da wir auf den diesjährigen G7-Gipfel in Kananaskis in Kanada, hinarbeiten." Dies sei eine Gelegenheit für Kanada, eine Führungsrolle zu übernehmen. Kanada hat in diesem Jahr den Vorsitz der G7 inne.

(Bericht von David Ljunggren, geschrieben von Esther Blank)