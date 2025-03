OTS: Heimkapital GmbH / Heimkapital trotzt Marktumfeld und setzt 2025 auf ...

Heimkapital trotzt Marktumfeld und setzt 2025 auf Produktinnovationen München (ots) - Trotz eines herausfordernden Marktumfelds konnte Heimkapital, die Equity Release Plattform aus München, 2024 erneut ein deutliches Wachstum verzeichnen. Der Anbieter für Immobilienverrentungsprodukte wie den Teilverkauf konnte Immobilien mit einem Marktwert von über 170 Millionen Euro teilankaufen. Damit verwaltet Heimkapital mittlerweile deutlich über eine halbe Milliarde Euro an Assets under Management (AuM). Mit einer Fokussierung auf Prozessoptimierung, der operativen Profitabilität, der weiteren Festigung der engen Partnerschaften mit Bankpartnern sowie dem Ausbau des Produktportfolios hat Heimkapital seine Position als eines der führenden Unternehmen im Segment Immobilien-Teilverkauf gefestigt. Im Vergleich zu 2023 konnte das Unternehmen seine Umsätze weiter steigern und damit den entscheidenden Schritt Richtung Profitabilität gehen. Im Verlauf des Jahres 2024 wurde der Immobilien-Teilverkauf unter anderem durch ein besseres Zinsumfeld für viele Menschen wieder attraktiver. Zugleich zeigte die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, dass das Thema Liquidität im Alter wichtiger als je zuvor ist. Die Beweggründe für einen Immobilien-Teilverkauf in der Zielgruppe 55 Jahre und älter haben sich verändert und zeigen die gesellschaftliche Notwendigkeit für Lösungen im Bereich Liquiditäts-Freisetzung: "Anders als in den Jahren zuvor geht es den Menschen jetzt - besonders vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage - vielfach um den Wunsch, das gebundene Kapital zu reinvestieren. Sei es beispielsweise für die Instandhaltung der Immobilie oder den Aufbau eines Kapitalpolsters im Alter. In vielen Fällen wird dabei der Teilverkauf zur besten Option", so Dimitrij Miller, Mitgründer und Geschäftsführer von Heimkapital. Auch aufgrund dieser Entwicklung setzt Heimkapital auf weitere Produkte im Bereich Equity Release - neben dem Immobilien-Teilverkauf. Heimkapital setzt 2025 auf weiteres Wachstum - positive Vorzeichen für die kommenden Monate sind dabei weiter sinkende Leitzinsen und die Erholung bei den Immobilienpreisen. Aktuell verwaltet Heimkapital mehr als 1.000 Immobilien mit einer Gesamtwohnfläche von über 160.000 Quadratmeter. Pressekontakt: Thomas Doriath Tel: 0176 24244283 Mail: mailto:presse@heimkapital.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/143985/5992161 OTS: Heimkapital GmbH