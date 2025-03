Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Europas Verteidigung

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Europas Verteidigung:

"Europa, von zwei Seiten unter Druck geraten, entdeckt endlich seine eigene Macht. Das neue Zusammenrücken von London, Paris und Berlin ist ein Hoffnungszeichen für die ganze Welt. So sehen es auch Japan, Südkorea und Australien, die in den Runden zugeschaltet sind, zu denen der britische Premier Keir Starmer am Wochenende erneut eingeladen hatte. Starmer plant Sicherheitsgarantien für den Fall, dass ein von der Ukraine unterschriebener Waffenstillstand von Russland gebrochen wird. Tatsächlich dürfte dies der einzige Weg zum Frieden sein. Ohne Abschreckung wird es nicht gehen."/yyzz/DP/he