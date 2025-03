Die meistgehandelten Produkte: DAX startet Positiv – vor wichtiger Entscheidung im Bundestag!

Der deutsche Aktienmarkt startete am Dienstag, den 18. März 2025, mit positiven Vorzeichen in den Handelstag. Der DAX kletterte zum Handelsstart und notierte im frühen Handel im Plus. Im Gegensatz zum deutschen Aktienmarkt starten die großen US-Indizes leichter in den Handel.

Aktuelle Marktentwicklungen:

Für heute sind folgende makroökonomische Ereignisse interessant:

ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland: Der ZEW-Index, der die Erwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland misst, wird veröffentlicht.

Der ZEW-Index, der die Erwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland misst, wird veröffentlicht. US-Baubeginne: Die Anzahl der neu begonnenen Wohnbauprojekte in den USA für den Monat Februar wird bekannt gegeben.

Die Anzahl der neu begonnenen Wohnbauprojekte in den USA für den Monat Februar wird bekannt gegeben. Italienische Handelsbilanz: Die Daten zur Handelsbilanz Italiens für den Monat Januar werden veröffentlicht.

Unternehmensnachrichten der meistgehandelten Aktien:

Steyr Motors: Setzt seine Rally auch am Dienstag fort, nach dem die Aktie ihren Kurs schon mehr als verzehnfacht hat.

Setzt seine Rally auch am Dienstag fort, nach dem die Aktie ihren Kurs schon mehr als verzehnfacht hat. Thyssenkrupp: Die Aktie steigt am Morgen im hohen einstelligen Prozentbereich, nachdem Nachrichten über einen Großauftrag für die Marine-Sparte öffentlich geworden sind.

Die Aktie steigt am Morgen im hohen einstelligen Prozentbereich, nachdem Nachrichten über einen Großauftrag für die Marine-Sparte öffentlich geworden sind. Siemens Energy: Siemens Energy-Aktien steigen auch am heutigen Tag weiter, nach dem die Entscheidung über das Finanzpacket näher rückt.

Insgesamt zeigt sich der deutsche Aktienmarkt robust, inmitten Unruhiger Zeiten. Weitere Impulse für den deutschen Markt, können von der heutigen Entscheidung im Bundestag ausgehen, sowie den weiteren Entwicklungen Zollstreit mit den USA.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG25ZG 18,49 23470,5 Punkte 21631,8054 Punkte 12,96 Open End NASDAQ 100 Bull HC369Q 63,08 19812,23549 Punkte 12880,4955 Punkte 2,87 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG03M9 10,43 23464,65 Punkte 22420,1158 Punkte 22,26 Open End DAX® Bull UG0WSM 33,37 23470,5 Punkte 20141,6525 Punkte 7,05 Open End DAX® Bear UG12L6 4,39 23430,5 Punkte 23845,804 Punkte 9,49 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.03.2025; 11:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Gold Call UG1KBV 21,21 3022,59 USD 3000,00 USD 8,43 19.12.2025 DAX® Call UG1NPV 24,14 23420 Punkte 22800,00 Punkte 5,34 20.03.2026 Deutsche Telekom Call HD1EQ1 7,97 33,805 EUR 26,00 EUR 4,22 17.12.2025 Netflix Call UG1WYZ 2,05 950,11 USD 950,00 USD 2,8 16.12.2026 Nvidia Call HD4QUT 20,75 119,32 USD 137,50 USD 2,9 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.03.2025; 11:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Rheinmetall Long UG3JA3 26,47 1.412 1094,642507 EUR 5 Open End Tesla Long HD3656 0,85 234,285 178,555053 USD 4 Open End ASML Holding Long UG2HYQ 3,80 671,5 595,282633 EUR 10 Open End Nvidia Long HD6C0X 2,70 119,62 79,710987 USD 3 Open End DAX®Long HC2RHW 4,60 23397 22000,22895 Punkte 20 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.03.2025; 11:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!