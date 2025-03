EQS-News: Best of m:access 2025: Chancen für Investoren im Small- und Midcap-Segment

EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Studie/Marktbericht

Best of m:access 2025: Chancen für Investoren im Small- und Midcap-Segment



18.03.2025 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung

München, 18. März 2025



GBC veröffentlicht neue „Best of m:access 2025“-Studie: Chancen für Investoren im Small- und Midcap-Segment

Die GBC AG hat die neueste Ausgabe ihrer jährlich erscheinenden „Best of m:access“-Studie veröffentlicht. Die Analyse beleuchtet Unternehmen aus dem Münchner Börsensegment m:access, die aufgrund ihrer operativen Entwicklung und Zukunftsperspektiven besonders attraktiv erscheinen.



Small- und Midcap-Werte unter Druck – Einstiegschancen für Investoren

Während der DAX im vergangenen Jahr um 34,5 % zulegen konnte, blieben MDAX (+5,4 %) und SDAX (+8,6 %) zurück. Der m:access All-Share-Index verzeichnete sogar einen Rückgang von 13,5 %. „Diese Entwicklung öffnet attraktive Einstiegsmöglichkeiten in kleinere und mittelgroße Unternehmen“, betont Cosmin Filker, stellvertretender Chefanalyst der GBC AG.



Filker ergänzt: „Viele Small- und Midcaps notieren weiterhin deutlich unter ihren historischen Höchstständen, während sich die Bewertungen der Großunternehmen auf Rekordniveau bewegen. Wir sehen hier für Investoren attraktive Chancen, besonders in Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen und Wachstumsperspektiven.“



Neue Auswahl für 2025

Die diesjährige „Best of m:access“-Selektion umfasst 13 Unternehmen, von denen zwei neu aufgenommen wurden. Besonders stark vertreten sind Sektoren wie erneuerbare Energien, Medizintechnik und Immobilien.



Analysierte Unternehmen mit ISIN und Kursziel



Unternehmen / ISIN / Kursziel

ABO Energy GmbH & Co. KGaA / DE0005760029 / 107,50 EUR

BHB Brauholding Bayern-Mitte AG / DE000A1CRQD6 / 3,25 EUR

Bio-Gate AG / DE000BGAG981 / 3,33 EUR

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / DE000A13SUL5 / 35,00 EUR

Deutsche Grundstücksauktionen AG / DE0005533400 / 12,75 EUR

International School Augsburg -ISA- gAG / DE000A2AA1Q5 / 19,50 EUR

Mensch und Maschine Software SE / DE0006580806 / 65,00 EUR

MS Industrie AG / DE0005855183 / 2,55 EUR

SBF AG / DE000A2AAE22 / 7,00 EUR

sdm SE / DE000A3CM708 / 5,40 EUR

STINAG Stuttgart Invest AG / DE0007318008 / 26,00 EUR

UmweltBank AG / DE0005570808 / 10,00 EUR

Wolftank Group AG / AT0000A25NJ6 /19,50 EUR



Marktentwicklung und Zukunftsperspektiven

Die Studie zeigt, dass Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen und innovativen Technologien trotz der aktuellen Herausforderungen gute Wachstumsperspektiven haben. Besonders im Bereich erneuerbarer Energien, Software und Immobilien konnten Unternehmen wie ABO Energy oder DEFAMA ihre Marktposition weiter ausbauen.



m:access als attraktive Finanzierungsplattform

Das Münchner Qualitätssegment m:access bietet Unternehmen weiterhin eine verlässliche Möglichkeit zur Eigenkapitalfinanzierung. Strengere Transparenzvorgaben und die regelmäßige Teilnahme an Investorenkonferenzen stärken das Vertrauen der Kapitalmärkte.



Die vollständige Studie kann auf der Webseite der GBC AG unter **www.gbc-ag.de** heruntergeladen werden oder direkt unter: https://www.more-ir.de/d/31988.pdf



Risikohinweise

Diese Studie wurde von der GBC AG erstellt und auf öffentlich zugänglichen Informationen sowie Unternehmensangaben. Investoren sollten beachten, dass mit Aktieninvestitionen grundsätzlich Risiken verbunden sind, darunter Marktrisiken, Liquiditätsrisiken sowie unternehmensspezifische Risiken. Die hier genannten Kursziele sind Prognosen und keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. GBC AG kann Interessenskonflikte in Bezug auf analysierte Unternehmen haben. Bitte beachten Sie den vollständigen Disclaimer auf www.gbc-ag.de.



Pressekontakt

Kontakt für Rückfragen:

Cosmin Filker, stellv. Chefanalyst

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

18.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2101834 18.03.2025 CET/CEST