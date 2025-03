Estland will Militärausgaben auf fünf Prozent erhöhen

TALLINN (dpa-AFX) - Estland will seine Verteidigungsausgaben weiter erhöhen. Das baltische EU- und Nato-Land will von 2026 an mindestens fünf Prozent seines Bruttoinlandsproduktes (BIP) für Verteidigung ausgeben, wie die Staatskanzlei in Tallinn mitteilte. Auf einen entsprechenden Grundsatz habe sich die Regierung verständigt.

Die Entscheidung basiert demnach auf militärischen Empfehlungen des Befehlshabers der estnischen Armee und ziele darauf ab, eine Aggression gegen das an Russland grenzende Estland unmöglich zu machen. Entwickelt werden sollen mit dem Geld alle wichtigen Bereiche der militärischen Verteidigung, wie etwa die Flugabwehr oder die Kriegsführung mit Drohnen.

"Russlands strategische Ziele haben sich in keiner Weise geändert. Die Aggression unseres östlichen Nachbarn bedroht alle umliegenden europäischen Länder, einschließlich der Nato-Mitglieder. Um Estland sicher verteidigen zu können, müssen wir uns rasch an das zunehmend gefährliche Sicherheitsumfeld anpassen und den Verteidigungshaushalt drastisch erhöhen", wurde Regierungschef Kristen Michal in der Mitteilung zitiert. Verteidigungsminister Hanno Pevkur sprach von einem "entscheidenden Schritt", damit Estland sicher geschützt ist.

Estland hat 1,2 Millionen Einwohner und grenzt im Osten an Russland. Dessen Krieg gegen die Ukraine wird in dem Baltenstaat als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen. Die Regierung in Tallinn hat daher die Militärausgaben bereits erhöht und rüstet die Armee massiv auf. Estland gab im vergangenen Jahr 3,4 Prozent seines BIP für Verteidigung aus, in diesem Jahr werden es fast vier Prozent sein./awe/DP/nas