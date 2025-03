GNW-News: EAACI-Kongress 2025 - Grenzen überwinden bei Allergien, Asthma und klinischer Immunologie: Integration der planetarischen Gesundheit für eine nachhaltige Zukunft

^ZÜRICH, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Europäische Akademie für Allergie

und Klinische Immunologie (EAACI) freut sich, den EAACI-Kongress 2025 ankündigen zu dürfen, der vom 13. bis 16. Juni in Glasgow, Großbritannien, stattfinden wird. Das diesjährige Thema ?Grenzen überwinden bei Allergien, Asthma und klinischer Immunologie: Integration der planetarischen Gesundheit für eine nachhaltige Zukunft" hebt den entscheidenden Zusammenhang zwischen Umweltveränderungen und allergischen Erkrankungen hervor. Wissenschaftliche Exzellenz und globale Zusammenarbeit Der EAACI-Kongress 2025 bringt führende Experten aus der ganzen Welt zusammen und ist das wichtigste Event für Networking und Zusammenarbeit im Bereich Allergie und Immunologie. Die Delegierten können sich auf Präsentationen zu neuesten Forschungsergebnissen, interaktive Sessions und wertvolle Gelegenheiten freuen, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten, die die Zukunft des Fachgebiets mitgestalten. Besuchen Sie das wissenschaftliche Programm, um mehr zu erfahren (https://eaaci.org/agenda/eaaci-congress-2025/). Veranstaltungsort und Anmeldedetails Der Kongress findet auf dem Scottish Event Campus (SEC) statt, dem größten integrierten Konferenz- und Ausstellungszentrum des Vereinigten Königreichs. Das SEC liegt im Herzen von Glasgow und bietet hochmoderne Einrichtungen und eine ansprechende Atmosphäre für den wissenschaftlichen Austausch. Glasgow, eine pulsierende Stadt am Ufer des Flusses Clyde, ist bekannt für ihre beeindruckende Architektur, ihre zeitgenössische Kunstszene und ihre renommierten Musikveranstaltungsorte und bietet den perfekten Rahmen für dieses bahnbrechende Event. Bis zum 18. April gelten die Standard-Anmeldegebühren. Für EAACI-Mitglieder, Nichtmitglieder, Senioren, Junioren, Studenten, Krankenschwestern und Labortechniker gibt es maßgeschneiderte Tarife, um die Teilnahme aller Fachkräfte in diesem Bereich zu ermöglichen. Branchenaktivitäten und Ausstellung Der EAACI-Kongress 2025 bietet Branchenführern eine exklusive Plattform, um Innovationen im Bereich Allergie und Immunologie vorzustellen. Im Ausstellungsbereich werden innovative Produkte und Therapien vorgestellt, die durch dynamische Präsentationen und ansprechende Aktivitäten den Austausch zwischen Delegierten und Branchenpartnern fördern. Besonderes Highlight: Allergy Run 2025 Ein spannendes Highlight des Kongresses ist der Allergy Run 2025, ein Event für die Gemeinschaft, das das Bewusstsein für Allergien, Asthma und Immunologie fördert und gleichzeitig zu einem gesunden Lebensstil anregt. Weitere Informationen zur Teilnahme folgen in Kürze! Anmeldung und weitere Informationen Besuchen Sie die Website des EAACI-Kongresses 2025 (https://eaaci.org/events_congress/eaaci-congress-2025/), um das vollständige Programm einzusehen und sich Ihren Platz zu sichern. Folgen Sie der EAACI in den sozialen Medien, um die neuesten Updates zu erhalten. Über die EAACI Die Europäische Akademie für Allergie und Klinische Immunologie (EAACI) ist die führende Fachorganisation, die sich für Exzellenz in Allergie und Immunologie einsetzt. Weitere Informationen finden Sie unter https://eaaci.org (https://eaaci.org/). Kontakt: communications@eaaci.org (mailto:communications@eaaci.org) +41 44 205 55 33 Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/26f65a77-9d14-450a-ae0f- 52c3f689ffb4 °