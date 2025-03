Israels Verteidigungsminister: 'Die Spielregeln haben sich geändert'

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat nach massiven Luftangriffen im Gazastreifen von geänderten Spielregeln gesprochen. Israel werde bis zur Rückführung der Geiseln weiterkämpfen, sagte Katz nach Angaben seines Büros bei einem Besuch in einer Militärbasis südlich von Tel Aviv. Die Kämpfe würden weitergehen, "bis jegliche Bedrohung der Einwohner des Südens (Israels) beseitigt ist", sagte Katz demnach.

"Die Hamas muss verstehen, dass die Spielregeln sich geändert haben, und wenn sie nicht sofort alle weiblichen und männlichen Geiseln freilassen, werden sich die Tore zur Hölle öffnen", sagte Katz den Angaben zufolge. Die Hamas werde sich dann "mit der gesamten Macht der israelischen Armee in der Luft, zur See und am Boden konfrontiert sehen, bis zu ihrer vollständigen Zerstörung".

Erstmals seit Beginn einer Waffenruhe vor zwei Monaten hatte die Luftwaffe in der Nacht wieder massiv Ziele im Gazastreifen bombardiert. Mehr als 400 Menschen wurden nach Angaben der von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde getötet und hunderte weitere verletzt. Mit den neuen Angriffen ist die mühsam von internationalen Unterhändlern ausgehandelte Waffenruhe de facto am Ende./le/DP/nas