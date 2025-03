OTS: AirHelp Germany GmbH / Finanzierung: AirHelp sichert sich Investition ...

Finanzierung: AirHelp sichert sich Investition von Abry Partners Berlin (ots) - - Das Eigenkapitalunternehmen Abry erwirbt im Rahmen einer Sekundärinvestition eine Minderheitsbeteiligung an AirHelp - AirHelp möchte damit Kapital an seine langjährigen, unterstützenden Aktionäre zurückgeben - Die Partnerschaft bringt für beide Unternehmen Vorteile Das Travel-Tech-Unternehmen AirHelp (https://www.airhelp.com/) Inc. ("AirHelp") gibt eine Minderheitsbeteiligung von Abry Partners ("Abry"), einem führenden nordamerikanischen Eigenkapitalunternehmen, bekannt. Abry wird im Rahmen einer Sekundärinvestition eine Minderheitsbeteiligung an AirHelp erwerben, die es AirHelp ermöglicht, Kapital an seine langjährigen, unterstützenden Aktionäre zurückzugeben. Stärkung der Rechte von Flugpassagieren weltweit AirHelp setzt sich seit der Gründung für die Rechte von Flugpassagieren ein und hat bereits Millionen Reisenden zu Entschädigungen verholfen. Da viele Passagiere ihre Ansprüche nicht kennen und Fluggesellschaften zahlreiche Forderungen unrechtmäßig ablehnen, ist dieser Einsatz heute wichtiger denn je. Durch die neue Investition von Abry will AirHelp seine Mission fortführen und es Reisenden noch einfacher machen, ihre Rechte wahrzunehmen und ihre Entschädigungen durchzusetzen. Eine strategische Partnerschaft Die Investition von Abry Partners stellt einen wichtigen Meilenstein für AirHelp dar. Durch die Partnerschaft profitiert AirHelp von wertvollen Ressourcen und Fachwissen, mit dem das Unternehmen seine Präsenz auf dem US-Markt stärken und neue Einnahmequellen erschließen kann. Die umfassende Erfahrung von Abry in den Bereichen Versicherungen, Medien, Kommunikation und Unternehmensdienstleistungen wird das Wachstum und die Innovation von AirHelp maßgeblich vorantreiben. "Vor einem Jahrzehnt wagten wir uns auf neues Terrain, um Fluggästen bei Flugunterbrechungen zu helfen - es gab kein etabliertes Modell, kein Marktbewusstsein und keine bestehenden Lösungen. Wir haben alles von Grund auf neu aufgebaut und zahllose Herausforderungen gemeistert, um der weltweit führende Anbieter von Fluggastrechten zu werden. In den vergangenen 10 Jahren haben wir mit Stolz den Bereich der Kundenrechte umgestaltet und Millionen von Reisenden die Möglichkeit dazu gegeben. Heute freuen wir uns, Abry Partners auf dieser Reise begrüßen zu dürfen. Ihre Investition bestätigt unsere Vision und wird unsere Mission, Reisende weltweit besser zu bedienen, weiter vorantreiben" , sagt Henrik Zillmer, Gründer und Vorstandsvorsitzender von AirHelp. "Wir freuen uns sehr, Abry Partners als Hauptinvestor bei AirHelp begrüßen zu dürfen. Mit dieser Partnerschaft können wir unser Wachstum beschleunigen und weiterhin außergewöhnliche Dienstleistungen für Flugpassagiere weltweit anbieten. Das Fachwissen und die Ressourcen von Abry werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Präsenz auf dem US-Markt ausbauen und neue Innovationsmöglichkeiten erkunden. Als ein seit mehreren Jahren profitables Unternehmen entspricht diese Investition unserem Ziel, Investoren zu belohnen, die uns in verschiedenen Wachstumsphasen unterstützt haben" , sagte Tomasz Pawliszyn, CEO von AirHelp. "AirHelp hat sich als führendes Unternehmen im Bereich der Fluggastrechte etabliert, und wir freuen uns, ihre Mission zu unterstützen, Flugreisen transparenter und fairer für alle zu machen. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit dem AirHelp-Team, um das Wachstum voranzutreiben und Werte für alle Beteiligten zu schaffen" , sagte Anders Bjork, Partner bei Abry Partners. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde AirHelp von der UBS AG, Niederlassung London, als exklusiver Finanzberater und von White & Case LLP und Piciocchi Legal PLLC als Rechtsberater unterstützt. Abry wurde von Nomura International plc und Kirkland & Ellis LLP unterstützt. Über AirHelp Inc. AirHelp ist die weltweit größte Organisation für Fluggastrechte. Seit der Gründung im Jahr 2013 unterstützt das Unternehmen Reisende bei der Durchsetzung von Entschädigungen für verspätete oder annullierte Flüge sowie bei Nichtbeförderung. Darüber hinaus setzt sich AirHelp auf rechtlicher und politischer Ebene dafür ein, die Rechte von Fluggästen weltweit zu stärken. Weitere Informationen über AirHelp finden Sie unter: https://www.airhelp.com/ . Zu den aktuellen AirHelp-Investoren gehören Nordic Eye, Khosla Ventures, TempoCap sowie Privatpersonen und Business Angels. Über Abry Partners Abry Partners ist eine der erfahrensten und erfolgreichsten branchenorientierten Private-Equity-Investmentfirmen in Nordamerika. Seit ihrer Gründung im Jahr 1989 hat die Firma mehr als 90 Milliarden Dollar an fremdfinanzierten Transaktionen und anderen Private-Equity- oder Preferred-Equity-Platzierungen abgeschlossen. Derzeit verwaltet das Unternehmen über seine aktiven Fonds ein Kapital von mehr als 5,0 Milliarden Dollar. Weitere Informationen über Abry Partners finden Sie unter http://www.abry.com . Pressekontakt: Pricilla Tekbas | mailto:pricilla.tekbas@tonka-pr.com | +49(0) 176.738.82187 Pia Senkel | mailto:pia.senkel@tonka-pr.com | +49(0)173.370.2649 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122471/5993158 OTS: AirHelp Germany GmbH