Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Lage der Grünen

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Lage der Grünen:

"Als neues Machtzentrum, das haben die Verhandlungen über das Schuldenpaket gezeigt, wird sich die mehrheitlich links ausgerichtete Bundestagsfraktion herauskristallisieren. Und so könnten die Grünen wieder stärker Richtung links ziehen. Dafür spricht auch, dass die schillernden Führungsfiguren Annalena Baerbock und Robert Habeck, die beide Realos sind, sich zurückziehen und anderen Aufgaben widmen. Dennoch könnte es personell ruckeln. Denn es ist nicht ausgemacht, wer die wenigen zu vergebenden Posten einnehmen wird, etwa im Bundestagspräsidium. Zudem wird es darauf ankommen, nach dem Abgang von Baerbock und Habeck frische Gesichter mit einer ähnlichen Strahlkraft aufzubauen, um in vier Jahren wieder angreifen zu können. An geeigneten Kandidaten mangelt es jedenfalls nicht."/yyzz/DP/nas