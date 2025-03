TAGESVORSCHAU: Termine am 18. März 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 18. März 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Jahreszhalen (10.30 h Bilanz-Pk, 14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Jahreszahlen 07:15 CHE: SNB, Geschäftsbericht 07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen 08:00 GBR: Close Brothers Group, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: Audi, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 11:00 DEU: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Bilanz-Pk 13:45 USA: Corning, Investor Day 14:30 USA: The Mosaic, Analyst Day 15:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Hauptversammlung 16:30 USA: Qualcomm, Hauptversammlung 22:00 USA: Adobe, Summit 2025 Investor Meeting DEU: Continental, Geschäftsbericht GBR: Morgan Stanley European Finncials Conference, London (bis 20.3.25) u.a. mit CaixaBank, Hannover Rück, Allianz, BBVA, Morgan Stanley, Barclays TERMINE KONJUNKTUR 05:30 JPN: Dienstleistungsindex 1/25 08:00 DEU: Baugenehmigungen 1/25 08:00 DEU: Güterumschlag im Seeverkehr Jahr 2024 09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen Frühjahr 2025 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 3/25 11:00 EUR: Handelsbilanz 1/25 13:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 2/25 13:30 USA: Im- und Exportpreise 2/25 14:15 USA: Kapazitätsauslastung 2/25 14:15 USA: Industrieproduktion 2/25 SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: 11. «Berlin Energy Transition Dialogue» im Auswärtigen Amt zum Ausbau Erneuerbarer Energien + 15.05 Keynote Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) 09:00 DEU: BGH verhandelt zur Haftung einer Wertpapiersammelbank für das Einfrieren von Wertpapieren einer iranischen Bank, Karlsruhe 09:30 DEU: Vorstellung der Studie «Energiewende besser machen - Impulse für eine wettbewerbsfähige Energiepolitik» Die Studie ist eine Auskopplung und energiepolitische Vertiefung der «Transformationspfade»-Studie von Boston Consulting Group (BCG), Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) und Institut der deutschen Wirtschaft (IW). U.a. mit dem stellvertretenden BDI-Hauptgeschäftsführer Holger Lösch 10:00 DEU: Bundestagssondersitzung voraussichtlich Beratungen zur Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und zum Sondervermögen für Infrastruktur 10:30 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet zu überragender marktübergreifenden Bedeutung von Apple, Karlsruhe 11:00 DEU: Internationale Sanitär- und Heizungsmesse (ISH), Frankfurt/M. 11:00 DEU: Hybrides Pressegespräch der Chemieverbände Hessen zur aktuellen Lage der Chemie- und Pharmabranche, Frankfurt/M. 13:00 DEU: Vorstellung Gutachten «Wie wird künstliche Intelligenz die Produktivität in Deutschland verändern?» vom Institut der deutschen Wirtschaft und IW Köln 15:00 FRA: Frankreichs Rechnungshof stellt den Jahresbericht vor der Nationalversammlung vor DEU: Bundestagssondersitzung - voraussichtlich Beratungen zur Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und zum Sondervermögen für Infrastruktur BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel POL: Fortsetzung informelles EU-Verkehrsministertreffen, Warschau

