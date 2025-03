dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabil nach Dax-Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Nach dem Rekordhoch des Dax am Vortag nach drei starken Börsentagen könnten Anleger zur Wochenmitte erst einmal innehalten. Mit 23.374 Punkten berechnete der Broker IG den Dax am Mittwoch knapp zwei Stunden vor Beginn des Haupthandels kaum verändert zum Vortagesschluss. Befeuert von einer gelockerten Schuldenbremse und Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und Rüstung hatte der Leitindex am Dienstag bei gut 23.476 Zählern eine Höchstmarke erreicht. Nach der Abstimmung im Deutschen Bundestag dürften sich die Blicke nun nach Washington richten. Dort entscheidet die US-Notenbank über das Leitzinsniveau, die wohl wichtigste Stellschraube für die globalen Finanzmärkte.

USA: - VERLUSTE - Nach zwei Erholungstagen haben die New Yorker Börsen am Dienstag wieder nachgegeben. Konjunkturdaten schmälerten die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank Fed. Ein Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin über eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine hatte kaum Einfluss auf die Kurse. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank letztlich um 0,62 Prozent auf 41.581,31 Punkte. Dass die Fed am Mittwochabend den Leitzins unverändert lassen wird, gilt am Markt als nahezu sicher.

ASIEN: - LEICHTE VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben sich am Mittwoch kaum von der Stelle bewegt. Die schwachen Vorgaben aus den USA und die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend sorgten für Zurückhaltung. In Japan sank der Leitindex Nikkei-225 nach den jüngsten Gewinnen kurz vor dem Handelsende um 0,04 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong gab zuletzt um 0,1 Prozent nach und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien büßte 0,06 Prozent ein.

DAX 23.380,70 0,98% XDAX 23.365,55 0,48% EuroSTOXX 50 5.485,01 0,73% Stoxx50 4.704,91 0,48% DJIA 41.581,31 -0,62% S&P 500 5.614,66 -1,07% NASDAQ 100 19.483,36 -1,66%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 127,96 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0931 -0,12% USD/Yen 149,76 0,32% Euro/Yen 163,73 0,21%

BITCOIN:

Bitcoin 83.249 0,65% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 70,22 -0,34 USD WTI 66,54 -0,36 USD

