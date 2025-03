Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Trumps Gespräch mit Putin

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Trumps Gespräch mit Putin:

"Es wirkt wie ein Entgegenkommen, in Wahrheit ist es ein Spiel auf Zeit: Der russische Präsident Wladimir Putin hat beim Telefonat mit US-Präsident Donald Trump nach Kreml-Angaben zugesagt, Angriffe auf die ukrainische Energie-Infrastruktur 30 Tage lang auszusetzen. (.) Die Zusage ist (.) ein durchsichtiges Manöver: Der dritte Kriegswinter ist fast vorbei, und wieder ist es Putin nicht gelungen, die Ukrainer massenhaft erfrieren zu lassen oder eine erneute Fluchtwelle in Richtung Westen auszulösen. Nun steht der Frühling vor der Tür, die russischen Angriffe auf die Infrastruktur hätten ohnehin nachgelassen, wenn die vergangenen Kriegswinter als Maßstab dienen. Putin wusste, dass er Trump in irgendeinem Punkt entgegenkommen musste, damit dieser sein Gesicht wahren kann. Kein anderes Zugeständnis wäre Putin leichter gefallen als dieses."/yyzz/DP/mis