Regierungsvertreter - Keine Debatte über Rückkehr zu russischem Gas

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung sieht in der EU keine Bewegung zur erneuten Nutzung russischen Gases.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werde bald ihren Plan für ein "Phasing-out", also den Ausstieg aus dem Bezug russischer fossiler Energien, vorlegen, sagte ein deutscher Regierungsvertreter am Mittwoch in Berlin. Es gebe deshalb überhaupt keinen Anlass für eine Debatte über den erneuten Bezug von russischem Gas. Zuletzt hatte es vereinzelt Stimmen aus der Wirtschaft gegeben, dass man bald wieder russisches Gas beziehen könnte. Zudem war über eine amerikanisch-russische Zusammenarbeit zur Nutzung der nie an den Start gegangenen Nordstream 2-Gaspipeline durch die Ostsee spekuliert worden. Deutschland und die EU waren nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 schrittweise aus dem Bezug russischen Gases und Öls ausgestiegen. Einige EU-Länder beziehen aber noch fossile Rohstoffe aus Russland.

