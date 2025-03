Selenskyj kündigt Telefonat mit Trump an

HELSINKI (dpa-AFX) - Kurz nach dem mit Spannung erwarteten Telefongespräch von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin hat auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Telefonat mit Trump angekündigt. "Heute wird es ein Telefongespräch geben", sagte er auf einer Pressekonferenz mit dem finnischen Staatspräsidenten Alexander Stubb in Helsinki. Mit Trump werde er die kommenden Schritte und weitere Details einer diskutierten Waffenruhe besprechen. "Ich denke, dass ich von ihm die Details seines Gesprächs mit Putin hören werde", führte Selenskyj aus. Über die Inhalte des Telefonats werde er anschließend informieren.

Am Dienstag hatten Trump und Putin per Telefon ein Ende des seit über drei Jahre dauernden Ukrainekriegs diskutiert. Dabei sei es auch um eine begrenzte Waffenruhe gegangen. Technische Details sollen bei einem weiteren Treffen am Sonntag in Saudi-Arabien besprochen werden./ast/DP/nas