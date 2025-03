TAGESVORSCHAU: Termine am 19. März 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 19. März 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen 2024 (7.30 h Call, 9.30 h Presse-Pk, 14.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 h Pk) 08:00 DEU: PVA TePla, Jahreszahlen (detailliert) 10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz 2024 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Munich Re, Geschäftsbericht USA: General Mills, Q3-Zahlen GBR: Morgan Stanley "European Financials Conference 2025", London (bis 20.3.25) u.a. mit Unicredit, Münchener Rück, Deutsche Börse, Deutsche Bank TERMINE KONJUNKTUR JPN: Zentralbank, Zinsentscheid 00:50 JPN: Handelsbilanz 2/25 00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 1/25 05:30 JPN: Industrieproduktion 1/25 (endgültig) 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 1/25 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 2/25 (endgültig) 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 1/25 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 1/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/24 15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 19:00 USA: FOMC Zinsentscheid (19.30 h Pk) SONSTIGE TERMINE 03:00 DEU: Beginn zweitägiger Warnstreik im Berliner Nahverkehr. Fahrgäste müssen sich auf den nächsten 48-stündigen Stillstand im Berliner Nahverkehr einstellen. Verdi hat erneut zu Warnstreiks bei der BVG aufgerufen. 09:00 DEU: Bertelsmann Stiftung veröffentlicht Substainability Transformation Monitor 600 Nachhaltigkeitsverantwortliche aus der Real- und Finanzwirtschaft wurden für die Studie befragt. 10:00 DEU: Fortsetzung mündliche Verhandlung im Fall der Klimaklage eines peruanischen Bauern gegen den Energiekonzern RWE; Entscheidung möglich, Hamm 10:00 DEU: Jahresbilanz-Pressekonferenz Nord-Ostsee-Kanal zu Bilanz 2024 und Investitionsprogramm, Kiel 10:00 DEU: Wirtschaftspressekonferenz Plastics Europe Deutschland, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB-Aktienmarktprognose 11:00 DEU: Hybrid-Pk der Techniker Krankenkasse zu «TK-Meinungs-puls 2025: So sieht Deutschland sein Gesundheitssystem» 15:30 DEU: Wirtschaftsausschuss spricht mit Thyssenkrupp-Chef López über die Zukunft des Stahlstandorts Duisburg; zu Beginn: Statement von López danach geht es nichtöffentlich bis 17.30 Uhr weiter; u.a. mit der Transformations-Vorständin Marie Jaroni von Thyssenkrupp Steel; Thema: «Perspektiven der Stahlproduktion von Thyssenkrupp Steel am Standort Duisburg» EUR: EU-Kommission stellt Pläne für Spar- und Investitionsunion vor Die EU möchte, dass mehr Kleinanleger an den hiesigen Finanzmärkten investieren, damit mehr Kapital etwa für Verteidigung sowie für den grünen und digitalen Wandel der Wirtschaft zur Verfügung steht. Unternehmen sollen mehr Möglichkeiten haben, sich Geld zu beschaffen. DEU: Handelsblatt Jahrestagung Zukunft Stahl 2025 in Essen DEU: Event "Transform 2025" (bis 20.03.) Das Bitkom-Event Transform 2025 beschäftigt sich mit der digitalen Transformation von Unternehmen. u.a. mit Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst und Bundesfinanzminister Jörg Kukies (SPD)

