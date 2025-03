Bausoftwareanbieter Nemetschek erwartet kräftiges Wachstum

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der auf die Baubranche spezialisierte Softwareanbieter Nemetschek rechnet auch im neuen Jahr mit deutlichem Wachstum. So soll der währungsbereinigte Umsatz um 17 bis 19 Prozent steigen, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Analysten hatten im Schnitt etwas weniger erwartet. Rund 3,5 Prozentpunkte des anvisierten Wachstums kommen aus dem GoCanvas-Zukauf.

Im vergangenen Jahr zog der Erlös wie bereits bekannt auch dank der Übernahme um 16,9 Prozent auf fast 996 Millionen Euro an. Die Marge des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte im neuen Jahr etwa 31 Prozent betragen, nachdem sie im Vorjahr bei 30,2 Prozent gelegen hatte. Das hatten Analysten in etwa so auf dem Zettel. Im vergangenen Jahr legte der Nettogewinn um knapp 9 Prozent auf 175,4 Millionen Euro zu./men/jha/