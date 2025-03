Deutsche Weinproduktion 2024 geschrumpft - Wetterkapriolen schaden der Ernte

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Weinbau in Deutschland hat angesichts von Wetterkapriolen ein äußerst durchwachsenes Jahr hinter sich.

2024 wurden insgesamt nur 7,75 Millionen Hektoliter Wein und Most erzeugt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag weiter mitteilte, waren dies 841.800 Hektoliter oder 9,8 Prozent weniger als 2023. Dabei haben Extremwetterereignisse wie Spätfröste, Hagel, Stürme oder Starkregen vielerorts der Weinernte geschadet. Im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2023 wurden 1,06 Millionen Hektoliter oder 12,0 Prozent weniger Wein und Most produziert. Dies war die drittniedrigste Weinerzeugungsmenge in den vergangenen 15 Jahren.

Das Weinjahr 2024 war gekennzeichnet durch ein niederschlagreiches Frühjahr, was regional das Auftreten von Pilzkrankheiten wie insbesondere dem Falschen Mehltau begünstigt hat, wie Destatis erläuterte. An der gesamten Wein- und Mosterzeugung 2024 betrug der Anteil von Prädikatswein demnach nur 16,1 Prozent. Dieser Anteil war deutlich niedriger als 2023, als 23,7 Prozent des erzeugten Weins zu Rebensaft dieser Güteklasse verarbeitet werden konnte.

In den beiden größten Weinanbaugebieten Rheinhessen (2,44 Millionen Hektoliter) und Pfalz (1,78 Millionen Hektoliter) wurden zusammen über die Hälfte (54,5 Prozent) des gesamten deutschen Weins und Mosts erzeugt. Auf Platz drei folgte das Weinanbaugebiet Mosel mit 1,14 Millionen Hektolitern (14,7 Prozent), dessen Ergebnis laut den Angaben von Destatis maßgeblich durch dort ansässige große Handelskellereien geprägt ist. Diese nehmen auch Trauben von anderen Weinanbaugebieten in größeren Mengen auf, um sie zu Wein zu verarbeiten. Auf dem vierten Platz lag das Weinanbaugebiet Baden mit 954.600 Hektolitern (12,3 Prozent).

