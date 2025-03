EQS-News: Nemetschek Group: Starkes Umsatzwachstum von 17 % bis 19 % bei weiterhin hoher Profitabilität im Geschäftsjahr 2025 erwartet

EQS-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

Nemetschek Group: Starkes Umsatzwachstum von 17 % bis 19 % bei weiterhin hoher Profitabilität im Geschäftsjahr 2025 erwartet

Erfolgreiches Jahr 2024: Alle Geschäftsziele erreicht oder sogar deutlich übertroffen

+16,9 % Umsatzwachstum auf 995,6 Mio. Euro, Umsatzbeitrag von GoCanvas rund 300 Basispunkte

+14,0 % währungsbereinigtes, organisches Umsatzwachstum (ohne GoCanvas)

+41,9% ARR-Wachstum auf 1.019,9 Mio. Euro

+88,1 % Wachstum der Umsätze aus Subskription & SaaS

Ausgewiesene EBITDA-Marge bei 30,2 %, organische EBITDA-Marge erreicht 31,1 % (ohne GoCanvas)

Ausblick 2025: Währungsbereinigtes Umsatzwachstum (inkl. GoCanvas) von 17% bis 19% bei anhaltend hoher EBITDA-Marge von ~ 31%

München, 20. März 2025 – Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907), global agierender Anbieter von Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche, konnte alle Ziele für das Geschäftsjahr 2024 erreichen oder sogar deutlich übertreffen. Dies gelang trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds in Europa und der fortschreitenden Umstellung des Geschäfts auf Subskription und SaaS-Modelle. Auch für das laufende Geschäftsjahr ist Nemetschek optimistisch: Der MDAX- und TecDAX-Konzern erwartet 2025 die Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses mit einem starken zweistelligen Umsatzwachstum von 17 % bis 19 % sowie eine anhaltend hohe EBITDA-Marge von rund 31 %. Darin enthalten ist ein Umsatzbeitrag der 2024 akquirierten GoCanvas in Höhe von rund 350 Basispunkten.

„Das Jahr 2024 war dank unseres resilienten Geschäftsmodells mit einem hohen Anteil wiederkehrender Umsätze, unserer breiten globalen Präsenz sowie unserer innovativen Lösungen ein weiteres sehr erfolgreiches Jahr für die Nemetschek Group,“ so Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group. „Auch bei unseren strategischen Initiativen haben wir bedeutende Fortschritte erzielt – dazu zählt die mittlerweile weit fortgeschrittene Umstellung unseres Geschäftsmodells auf Subskriptions- und SaaS, neue Features im Bereich der Künstlichen Intelligenz und der Erwerb von GoCanvas – die größte Akquisition der Unternehmensgeschichte. Diese Meilensteine stärken unser Fundament für die nächste Wachstumsphase. Zusammen mit den strukturellen Wachstumstreibern in unseren Industrien, die aufgrund des steigenden Kostendrucks im Bauwesen noch relevanter werden, stehen für 2025 erneut alle Zeichen auf anhaltend starkes Wachstum und die Fortsetzung unserer Erfolgsgeschichte.“



Wichtige Kennzahlen des Geschäftsjahres 2024

Der Konzernumsatz stieg im Jahr 2024 dank eines starken Jahresendgeschäfts um 16,9% auf 995,6 Mio. Euro (währungsbereinigt: 17,2%). Der Umsatzbeitrag durch die erstmalige Konsolidierung ab 1. Juli 2024 von GoCanvas lag mit rund 3 Prozentpunkten am Gesamtwachstum im Rahmen der Prognose. Das organische (ohne GoCanvas) und währungsbereinigte Umsatzwachstum betrug 14,0 % und lag damit über dem Zielkorridor von 10 % bis 11 %.

Die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) stiegen um 41,9% (währungsbereinigt: 41,6%) auf 1.019,9 Mio. Euro, wobei das organische Wachstum 34,6% (währungsbereinigt: 34,2%) betrug. Haupttreiber waren die Umsätze aus Subskriptions- und SaaS-Modellen mit einem Anstieg von 88,1 % (organisch: 79,5 %). Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz stieg strategiekonform auf 86,5 % (Vorjahr: 76,6 %) und lag damit über dem Zielwert von rund 85 %.

Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg inklusive aller transformations- sowie akquisitionsbedingten Effekte um 16,8 % auf 301,0 Mio. Euro. Die ausgewiesene EBITDA-Marge (einschließlich GoCanvas) sowie die organische EBITDA-Marge (ohne den Verwässerungseffekt aufgrund der noch niedrigeren Profitabilität von GoCanvas und Effekten aus der Kaufpreisallokation) lagen mit 30,2 % beziehungsweise 31,1 % geringfügig über dem oberen Ende unseres Prognosekorridors von 29 % bis 30 % (einschließlich GoCanvas) beziehungsweise 30 % bis 31 % organisch (d.h. ohne GoCanvas).

Der Jahresüberschuss stieg akquisitionsbedingt um 8,8 % auf 175,4 Mio. Euro, was einem Ergebnis je Aktie von 1,52 Euro entspricht.

Basierend auf der sehr positiven Geschäftsentwicklung im Jahr 2024 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, die Dividende auf 0,55 Euro je Aktie zu erhöhen (Vorjahr: 0,48 Euro je Aktie). Damit würde die Nemetschek Group zum zwölften Mal in Folge die Dividende erhöhen.

Strategische Highlights im Jahr 2024

Die konzernweite Umstellung des Geschäftsmodells auf Subskription und SaaS verlief 2024 erfolgreich und nach Plan. Neben dem Segment Build, in dem die Marke Bluebeam die Umstellung auf Subskription erfolgreich abgeschlossen hat, waren das Segment Design sowie die rein SaaS-basierten Umsätze von GoCanvas die größten Treiber.

Zudem hat die Nemetschek Group ihre Internationalisierung und den gruppenweiten Go-to-Market-Ansatz weiter vorangetrieben. Das Umsatzwachstum im Ausland stieg 2024 mit rund 21 % überproportional. In wachstumsstarken Regionen wie Indien hat Nemetschek die Präsenz weiter ausgebaut – unter anderem mit der Eröffnung eines Go-to-Market-Büros in Mumbai.

Innovationen bleiben ein zentraler Erfolgsfaktor. Mit dem AI & Data Innovation Hub stärkt die Nemetschek Group Synergien, steigert Effizienz und treibt die Entwicklung KI-gestützter Lösungen voran, die auf ethischen und vertrauensvollen Grundsätzen basiert. Zudem spielt Nachhaltigkeit eine noch größere Rolle in der Konzernstrategie. Durch innovative Lösungen setzt das Nemetschek neue Maßstäbe für eine ressourcenschonende Bauindustrie.

Akquisitionen und Investitionen in Start-ups sind zentrale Bausteine der Wachstumsstrategie. Die Übernahme von GoCanvas mit Sitz in den USA, erweiterte das Portfolio um SaaS-Lösungen im Bereich Field Management für mehr Sicherheit und Effizienz auf Baustellen. Die Nemetschek Group investiert zudem kontinuierlich in innovative Start-ups. In den letzten drei Jahren wurden Beteiligungen an mehr als einem Dutzend Unternehmen erworben, die durch den Einsatz neuer Technologien wie Künstliche Intelligenz, den Bauprozess weiter optimieren.

Darüber hinaus setzt die Nemetschek Group auf eine stärkere operative Exzellenz. Im Rahmen ihrer Business Enablement Initiative wurden Komplexitäten in der Konzernstruktur weiter reduziert. Die Harmonisierung und Optimierung von Prozessen und der Tool-&-Support-System-Landschaft führen zu einer verbesserten organisatorischen Effizienz und Effektivität.

Entwicklung der Segmente im Jahr 2024 (siehe Tabelle)

Im Segment Design stieg der Umsatz im Jahr 2024 auch getrieben durch einen sehr starken Geschäftsverlauf zum Ende des Jahres um 13,1% (währungsbereinigt: 13,7%) auf 488,8 Mio. Euro. Letztmalige Verkäufe von Lizenzen und erfolgreiche Kampagnen zur Migration bestehender Kunden von Wartungs- auf Subskriptionsverträge hatten dabei einen positiven Effekt. Die EBITDA-Marge stieg auf 29,6% (Vorjahr: 27,7%) bei gleichzeitiger Umstellung des Geschäfts auf Subskriptions- und SaaS-Modelle.

Im Segment Build wird seit 1. Juli 2024 das GoCanvas-Geschäft konsolidiert. Der Segmentumsatz stieg daher deutlich um 28,4% (währungsbereinigt: 28,4%) auf 340,7 Mio. Euro. Aber auch organisch verzeichnete das Segment ein starkes Wachstum von 18,0% (währungsbereinigt: 18,0%). Die EBITDA-Marge reduzierte sich aufgrund des Verwässerungseffekts aus GoCanvas auf 31,8%. Die organische Marge (ohne GoCanvas) war mit 34,6% in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (35,1 %).

Im Segment Manage lag der Umsatz bei 49,9 Mio. Euro, ein leichter Rückgang von -1,1% (währungsbereinigt: -1,1%). Der Verkauf einer Einheit für Beratungsdienstleistungen mit niedriger Profitabilität wirkte dabei umsatzmindernd. Die EBITDA-Marge stieg dagegen deutlich auf 10,2 % (Vorjahr: 3,6 %).

Im Segment Media stieg der Umsatz um 7,8 % (währungsbereinigt: 8,2%) auf 120,1 Mio. Euro. Die Marke Maxon wuchs erneut schneller als der zugrundeliegende Markt, blieb jedoch nicht gänzlich von der anhaltenden Nachfragezurückhaltung im wichtigen US-Markt verschont. Diese war maßgeblich durch die Nachwirkungen des langanhaltenden Streiks in Hollywood im Vorjahr geprägt. Die EBITDA-Marge blieb auf hohem Niveau und erreichte 35,7% (Vorjahr: 38,7%).

Ausblick 2025: Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses

Der Vorstand der Nemetschek Group blickt trotz der insgesamt verhaltenen gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen positiv auf das Geschäftsjahr 2025. Die strukturellen Wachstumstreiber für die Nemetschek Group wie zum Beispiel der niedrige Grad der Digitalisierung oder die Notwendigkeit für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit in der Bauindustrie sind voll intakt und gewinnen angesichts der Baukrise noch an Bedeutung. Kurzfristig wirkt die weitere Umstellung auf Subskription und SaaS insbesondere im Design Segment zwar dämpfend auf das Umsatzwachstum und die Profitabilität; sie wird jedoch mittel- und langfristig zu deutlich besser planbaren und resilienteren Umsätzen führen.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum zum Vorjahr für die Nemetschek Group (inklusive GoCanvas) in einer Bandbreite von 17 % bis 19 %. Darin enthalten ist ein akquisitionsbedingter Umsatzbeitrag durch die Übernahme von GoCanvas in Höhe von rund 350 Basispunkten. Die EBITDA-Marge für die Nemetschek Group wird inklusive des Verwässerungseffekts durch GoCanvas bei rund 31 % erwartet.

In diesen Zahlen ist noch nicht das volle Potenzial der GoCanvas Akquisition reflektiert, da sowohl der Umsatz- als auch EBITDA-Beitrag im ersten Halbjahr 2025 aufgrund der IFRS-bedingten Effekten aus der Kaufpreisallokation weiterhin reduziert sind.

Diese Prognosen stehen unter dem Vorbehalt, dass sich die weltwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen im laufenden Geschäftsjahr nicht signifikant verschlechtern. Zudem sind keine zusätzlichen negativen Auswirkungen der verschiedenen geopolitischen Krisen im Ausblick reflektiert.

Konzern-Kennzahlen im Quartals-Überblick (Q4)



Kennzahlen Segmente* im Quartals-Überblick (Q4)

Konzern-Kennzahlen im 12-Monatsüberblick



Kennzahlen Segmente* 12-Monatsübersicht

* Zum 1. Januar 2024 wurde die Business Unit Digital Twin, inklusive der Marke dRofus vom Segment Manage in das Segment Design umgruppiert und dort konsolidiert. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.

Über die Nemetschek Group

Die Nemetschek Group ist ein weltweit führender Softwareanbieter für die digitale Transformation der AEC/O- und Medienbranche. Die intelligenten Softwarelösungen decken den gesamten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und ermöglichen Kreativen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Kunden können Bauprojekte effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten sowie digitale Inhalte wie Visualisierungen, Filme und Computerspiele kreativ entwickeln. Der Softwarekonzern treibt neue Technologien wie künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und offene Standards (OPEN BIM) in der AEC/O-Industrie voran, um so die Produktivität und Nachhaltigkeit der Branche zu steigern. Dabei wird das Portfolio kontinuierlich erweitert, u. a. durch Akquisitionen und Investitionen in innovative Start-ups. Derzeit nutzen mehr als sieben Millionen Anwender die kundenorientierten Lösungen. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, beschäftigt die Nemetschek Group heute weltweit rund 4.000 Experten.

Das seit 1999 im MDAX und TecDAX börsennotierte Unternehmen erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 995,6 Millionen Euro und ein EBITDA in Höhe von 301,0 Millionen Euro. Seit Ende 2024 ist die Nemetschek Group nach ISO 27001 zertifiziert, dem international anerkannten Standard für Informationssicherheitsmanagementsysteme (ISMS).

