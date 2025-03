GNW-News: Laut einer Analyse von SmartRecruiters dauert es in deutschen Unternehmen 55 Tage, um eine offene Stelle zu besetzen

^BERLIN, March 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine Analyse von über 5,1 Millionen

Online-Stellenbewerbungen in Deutschland zeigt, dass die durchschnittliche Zeit bis zur Besetzung einer Stelle 55 Tage beträgt und auf jede Stelle 48 Bewerber kommen. Die Studie von SmartRecruiters, dem Unternehmen für KI-gestützte Personalbeschaffung, zeigt auch, dass 5,4 % der 48 Bewerber in der Regel zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden, was dazu führt, dass 1,4 % ein Stellenangebot erhalten. Weltweit besetzen Unternehmen, die KI einsetzen, offene Stellen 26 % schneller als Unternehmen, die keine KI einsetzen. Was den Einstellungsprozess betrifft, so zeigen die Daten, dass Bewerbungen in Deutschland im Durchschnitt innerhalb von 8 Tagen geprüft werden und Vorstellungsgespräche 20 Tage nach Eingang der Bewerbungen stattfinden. Einzelbewerber in Deutschland haben eine 40 % höhere Wahrscheinlichkeit, eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch zu erhalten, als der weltweite Durchschnitt. Die Studie untersuchte 89 Millionen Bewerbungen in Australien, Frankreich, Deutschland, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich. Laut der Studie werden 91 % der Stellenangebote in Deutschland angenommen. Interne Einstellungen machen 12 % der besetzten Stellen aus - das sind 50 % mehr als der weltweite Durchschnitt - und 6 % werden durch Empfehlungen besetzt. Rebecca Carr, CEO von SmartRecruiters, dazu: ?Die Art und Weise, wie deutsche Unternehmen die Talentakquise managen, entwickelt sich weiter. Es gibt eine zunehmende Verbreitung von KI, um den Prozess zu optimieren, ihn effizienter und effektiver zu gestalten und sicherzustellen, dass die Erfahrung der Bewerber die Werte des Arbeitgebers widerspiegelt und gleichzeitig mit dem Arbeitsrecht übereinstimmt. Die Daten zeigen, dass deutsche Unternehmen aufgrund des geringeren Bewerbungsaufkommens pro Stelle eher dazu neigen, einen Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen, als Arbeitgeber in den USA, Australien, Frankreich und Großbritannien. Ein gründlicher Evaluierungsprozess bedeutet, dass die Besetzung von Stellen in Deutschland 45 % länger dauert als im weltweiten Durchschnitt." Diese Studie ist Teil des neu eingeführten jährlichen Benchmark-Berichts von SmartRecruiters, der von Jahr zu Jahr Einblicke in Einstellungstrends, Rekrutierungseffizienz und interne Mobilität in den wichtigsten globalen Märkten bietet. SmartRecruiters analysierte aggregierte, anonymisierte Bewerbungsdaten aus 12 Monaten, die von September 2023 bis August 2024 über sein Bewerber- Tracking-System verarbeitet wurden. Um den Bericht herunterzuladen, klicken Sie bitte hier (https://ta.smartrecruiters.com/rs/664-NIC-529/images/Recruitment-Benchmarks- 2025-Report.pdf?version=0). Über SmartRecruiters SmartRecruiters ist das KI-Recruiting-Unternehmen, das die Personalbeschaffung für weltweit führende Unternehmen transformiert. SmartRecruiters wurde für den globalen Einsatz entwickelt und bietet eine KI-basierte Recruiting-Plattform, die den gesamten Prozess der Talentakquise automatisiert und optimiert, um schnellere und intelligentere Personalentscheidungen zu ermöglichen. Mehr als 4.000 Unternehmen, darunter Amazon, Visa und McDonald's, vertrauen bei der Zusammenstellung erfolgreicher Teams auf SmartRecruiters. Weitere Informationen finden Sie unter www.smartrecruiters.com (http://www.smartrecruiters.com/). Medienkontakt: press@smartrecruiters.com (mailto:press@smartrecruiters.com) °