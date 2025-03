Knorr-Bremse erhöht Dividende - Änderung im Aufsichtsrat

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse will die Dividende erhöhen. Die Anteilseigner sollen für das vergangene Geschäftsjahr 1,75 Euro je Aktie erhalten, das wären rund sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Die Ausschüttungsquote liegt damit bei rund 60 Prozent und mithin über dem angestrebten Korridor von 40 bis 50 Prozent. Das hänge mit Belastungen des Konzerngewinns durch Sondereffekte zusammen, hieß es zur Begründung. Die Ausschüttung spiegele somit die operative Geschäftsentwicklung wider.

Mit Stephan Sturm soll zudem der Chef der Familienstiftung des 2021 gestorbenen Firmenpatriarchen Heinz Hermann Thiele in den Aufsichtsrat einziehen. Im Kontrollrat kämen dann zusammen mit Thieles Tochter Julia Thiele-Schürhoff zwei von zwölf Mitgliedern aus der Stiftung. Die Heinz Hermann Thiele Familienstiftung hält als Ankeraktionärin nach einer Zusammenlegung von Thieles Beteiligungen knapp 59 Prozent der Aktien des Konzerns. Ex-Deutsche-Börse-Chef und Aufsichtsratsvize Theodor Weimer soll für den weiteren Stiftungsvertreter Platz machen. Die Hauptversammlung muss dem Vorhaben zustimmen, das Aktionärstreffen findet am 30. April statt. Stephan Sturm war früher Fresenius -Chef./men/mis