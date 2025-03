Knot (EZB): Zinsentwicklung nur schwer vorhersagbar

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Amsterdam (Reuters) - EZB-Ratsmitglied Klaas Knot hält sich für die kommende Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) im April die Türen offen.

Er sei völlig aufgeschlossen, was die Entscheidung im April angehe, sagte der niederländische Notenbankchef am Donnerstag in Amsterdam. "Die Unsicherheit über die Richtung der Inflation ist so groß wie lange nicht mehr", sagte er. Es sei sehr schwer vorauszusagen, wohin sich die Zinssätze bewegen würden. Denn es sei sehr schwer zu prognostizieren, wohin sich die Inflation in Europa bewegen werde angesichts der so rasch eintretenden Entwicklungen.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte zuvor bei einer Anhörung in Brüssel gesagt, ein eskalierender Handelskonflikt zwischen den USA und der EU könne dazu führen, dass das Wachstum in der Euro-Zone im ersten Jahr um einen halben Prozentpunkt gedämpft und die Inflation kurzfristig im gleichen Ausmaß angeschoben werde. Aktuell wird am Finanzmarkt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung auf der EZB-Sitzung am 17. April mit rund 60 Prozent taxiert. Für das Jahresende wird damit gerechnet, dass der Einlagensatz dann bei 2,00 Prozent liegen wird. Den Satz erhalten Geldhäuser, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken. Er ist der Leitzins im Euro-Raum. Aktuell liegt er bei 2,50 Prozent.

Die Europäische Zentralbank (EZB) war Mitte 2024 angesichts einer nachlassenden Inflation auf einen Lockerungskurs umgeschwenkt. Seitdem hat sie sechsmal die Schlüsselzinsen nach unten gesetzt - zuletzt Anfang März um 0,25 Prozentpunkte. EZB-Präsidentin Lagarde hatte auf der Pressekonferenz nach dem jüngsten Zinsbeschluss die hohe Unsicherheit betont und bekräftigt, die Notenbank werde datenabhängig vorgehen und von Sitzung zu Sitzung entscheiden.

