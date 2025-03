Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften treten in die 'Nanjing-Zeit' ein

EQS Newswire / 20.03.2025 / 16:15 CET/CEST



NANJING, CHINA - Media OutReach Newswire - 20. März 2025 - Vom 21. bis 23. März 2025 werden die 2025 Nanjing-Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften in der chinesischen Stadt stattfinden. Dies ist nicht nur das erste Mal, dass China eine Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaft ausrichtet, sondern auch das erste Mal seit den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Beijing 2015, dass eine Spitzensportveranstaltung dieser Größenordnung in der Volksrepublik stattfindet.





Veranstaltungsort der 2025 Nanjing-Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften - "Nanjing Cube"

Als Austragungsstätte nutzt Nanjing das "Nanjing Cube", ein modernes Hallenstadion ausgestattet mit fortschrittlicher Technologie wie Hawk-Eye-Systemen und Bewegungserfassungssystemen, das alle 26 Leichtathletik-Hallendisziplinen hosten kann. Daten zeigen, dass Nanjings Sportbranche bereits einen Gesamtwert von 131 Milliarden Yuan mit einem zusätzlichen Mehrwert von 41 Milliarden Yuan erreicht hat, was einem Anteil von 2,3% am BIP entspricht. Mehr als 200 Unternehmen sind in der Stadt angesiedelt, darunter 87 im Sporttechnologie-Park, die sich auf Smart Wearables, Sportrehabilitation und andere innovative Bereiche spezialisieren. Die Integration von Sport und Kultur-Tourismus lockt jährlich über eine Million Besucher an.Die städtische Infrastruktur für Massenfitness zeichnet sich durch einen "15-Minuten-Fitnesskreis" mit 95% Gemeindesportparkabdeckung und 3,2 Quadratmetern Sportfläche pro Einwohner aus – einer der landesweit höchsten Werte. Durch das Innovationsmodell "Ein Festival, sechs Staffeln" verteilte Nanjing im Jahr 2024 Subventionen in Millionenhöhe, um neue Sportarten wie Flugsport und Rudern zu fördern. Dank intelligenter Sportparkprojekte und der Renovierung von Sportflächen werden jährlich über 3000 Massenfitnessveranstaltungen veranstaltet, was eine lebendige Trainingskultur fördert.Auf der Grundlage des Vermächtnisses der Olympischen Jugendspiele, hat das Nanjing Youth Olympic Sports Park bereits über 800.000 Besucher empfangen und 600 Millionen Online-Zuschauer erreicht. Durch Kooperationen mit 12 internationalen Sportorganisationen auf regelmäßigen internationalen Foren positioniert sich die Stadt als Brückenkopf zwischen Ost und West. Die Teilnahme von fast 600 Spitzenathleten aus 123 Ländern bei den kommenden Meisterschaften wird die Popularität des Sports weiter vertiefen und das internationale Image der Stadt stärken.Von der historischen Hauptstadt zur modernen Sportmetropole transformiert Nanjing sich durch den Sport zu einem lebendigen Beispiel für nachhaltige Entwicklung. Durch Spitzenveranstaltungen, Massenfitnessinitiativen und Branchenentwicklung schafft die Stadt eine einzigartige Verbindung zwischen Tradition und Innovation, die ein Vorbild für die zukünftige Entwicklung städtischer Sportkulturen weltweit sein könnte.Hashtag: #worldathleticsindoochampionship

