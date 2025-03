Schwacher US-Markt drückt Gewinn von Ölfeldausrüster SBO

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wien (Reuters) - Der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann (SBO) hat im vergangenen Geschäftsjahr aufgrund eines schwachen Marktumfeldes in den USA einen Gewinnrückgang verzeichnet und senkt nun seine Dividende.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank um 23 Prozent auf 101,9 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Nach Steuern schrumpfte der Gewinn um 37 Prozent auf 45,3 Millionen Euro. Auch die Erlöse blieben mit 460,4 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert von 585,9 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen nun eine niedrigere Dividende von 1,75 (zuvor: 2,0) Euro je Aktie erhalten.

Das Ternitzer Unternehmen beliefert große Ölkonzerne wie Schlumberger oder Halliburton unter anderem mit Bohrköpfen und Bohrgestängen für die Suche nach Öl und Gas. Die Nachfrage in der Branche habe sich gegenüber den Vorjahren abgeschwächt, erklärte der Konzern. Der Auftragseingang ging um elf Prozent auf 483,7 Millionen Euro zurück. "Die Märkte entwickelten sich schwächer als erwartet, insbesondere in den USA", sagte Vorstandschef Klaus Mader. Um dem entgegenzuwirken, habe SBO die Expansion in strategisch wichtige Regionen wie den Nahen Osten und Lateinamerika vorangetrieben. "Dadurch haben wir im Jahr 2024 eine zweistellige EBIT-Marge erzielt und den Freien Cashflow verdoppelt", so der Manager.

Im laufenden Geschäftsjahr rechnet der SBO-Chef mit anhaltender Marktvolatilität. Auf die Investitionszurückhaltung der Kunden werde mit Kapazitätsanpassungen reagiert. Langfristig sieht das Unternehmen jedoch weiterhin positive Perspektiven für den Energiesektor. Im Rahmen der Bilanzpräsentation am Vormittag will SBO zudem seine neue Strategie vorstellen.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)