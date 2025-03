Aktien Europa Schluss: Verluste - Auf Wochensicht aber im Plus

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag Kursverluste verzeichnet. Am großen Verfallstag an den Terminmärkten verabschiedete sich der EuroStoxx 50 0,50 Prozent tiefer mit 5.423,83 Punkten aus dem Handel. Damit knüpfte der Eurozonen-Leitindex an seine Vortagsschwäche an. Dank einer freundlichen ersten Wochenhälfte rettete er immerhin ein Wochenplus von knapp 0,4 Prozent ins Ziel.

Für den britischen FTSE 100 ging es am Freitag um weitere 0,63 Prozent auf 8.646,79 Punkte bergab, während der Schweizer SMI 0,17 Prozent auf 13.075,40 Punkte verlor. Beide Indizes behaupteten sich damit auf Wochensicht ebenfalls in positivem Terrain./gl/mis