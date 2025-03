Devisen: Euro gibt zum US-Dollar weiter nach - Abstimmung im Bundesrat

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag vor der Entscheidung im Bundesrat zum historischen Fiskalpaket in Deutschland weiter gesunken. Nachdem die Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief bei 1,0820 Dollar gefallen war, wurde sie zuletzt bei 1,0835 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Auch auf Wochensicht ging es mit dem Eurokurs leicht nach unten.

Am Markt warten die Anleger auf die Abstimmung im Bundesrat über das Finanzpaket von Union und SPD, die im Tagesverlauf angesetzt ist. Das historische Paket mit Milliardenschulden für Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz dürfte die letzte Hürde im Bundesrat nehmen. Die Aussicht auf eine starke Neuverschuldung hatte Anfang des Monats die Renditen für Staatsanleihen stark steigen lassen, was auch den Euro mit noch oben zog. Zuletzt waren die Renditen aber wieder ein Stück weit gefallen.

"Das Thema scheint marktseitig abgearbeitet zu sein und die Niveauanpassung der Renditen ist zum Erliegen gekommen", kommentierten Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Nur bei einer Ablehnung durch den Bundesrat sei mit erheblichen Konsequenzen für die Finanzmärkte zu rechnen.

Dagegen stehen im Tagesverlauf kaum wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone und aus den USA auf dem Programm, die für Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten./jkr/jsl/jha/